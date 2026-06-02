Lyon Confluence : Pierre Oliver élu président de la SPL, un changement de cap attendu

Nouvelle gouvernance pour l’un des quartiers les plus emblématiques de Lyon.

À la suite du renouvellement du conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence, intervenu après les dernières élections municipales et métropolitaines, Pierre Oliver a été élu président de la structure ce lundi 1er juin. Il prend la suite de Grégory Doucet.

Le nouvel homme fort de la SPL n’est pas un inconnu du territoire : maire du 2e arrondissement depuis 2020, il est également 11e vice-président de la Métropole de Lyon, chargé de la Voirie, des Circulations intelligentes et de la Fluidité du trafic.

Dans ses premiers mots, Pierre Oliver a insisté sur les attentes entourant ce vaste projet d’aménagement urbain.

"La Confluence est, et demeure, un projet phare de la Métropole de Lyon. Mais un projet phare n’est pas un projet figé", affirme-t-il, plaidant pour une adaptation du programme aux réalités économiques, sociales et environnementales actuelles.

Le nouveau président évoque notamment la nécessité de "réinterroger certaines programmations et certains rythmes", dans un contexte de mutation du marché immobilier et de transition écologique.

Il salue également la candidature concurrente de l'écologiste Antoine Jobert, estimant qu’elle témoigne de "l’attachement de la Ville comme de la Métropole à ce projet".

Autour de Pierre Oliver, le nouveau conseil d’administration rassemble plusieurs figures de la majorité métropolitaine et municipale, parmi lesquelles Nicole Sibeud, Alexandre Vincendet ou encore Antoine Jobert et Valentin Lungenstrass.

La SPL Lyon Confluence pilote depuis plus de 20 ans l’aménagement du quartier, au nom de ses deux actionnaires : la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.

Chargée du développement de logements, bureaux, commerces, espaces publics et équipements, elle doit désormais mener ce qui est présenté comme l’"acte final" de la transformation de ce territoire de 150 hectares initié par Gérard Collomb mais rêvé par ses prédécesseurs, dans un contexte marqué par les enjeux climatiques, économiques et industriels.