Lyon Confluence : Pierre Oliver élu président de la SPL, un changement de cap attendu

Nouvelle gouvernance pour l’un des quartiers les plus emblématiques de Lyon.
À la suite du renouvellement du conseil d’administration de la Société publique locale (SPL) Lyon Confluence, intervenu après les dernières élections municipales et métropolitaines, Pierre Oliver a été élu président de la structure ce lundi 1er juin. Il prend la suite de Grégory Doucet.
Le nouvel homme fort de la SPL n’est pas un inconnu du territoire : maire du 2e arrondissement depuis 2020, il est également 11e vice-président de la Métropole de Lyon, chargé de la Voirie, des Circulations intelligentes et de la Fluidité du trafic.
Dans ses premiers mots, Pierre Oliver a insisté sur les attentes entourant ce vaste projet d’aménagement urbain.
"La Confluence est, et demeure, un projet phare de la Métropole de Lyon. Mais un projet phare n’est pas un projet figé", affirme-t-il, plaidant pour une adaptation du programme aux réalités économiques, sociales et environnementales actuelles.
Le nouveau président évoque notamment la nécessité de "réinterroger certaines programmations et certains rythmes", dans un contexte de mutation du marché immobilier et de transition écologique.
Il salue également la candidature concurrente de l'écologiste Antoine Jobert, estimant qu’elle témoigne de "l’attachement de la Ville comme de la Métropole à ce projet".
Autour de Pierre Oliver, le nouveau conseil d’administration rassemble plusieurs figures de la majorité métropolitaine et municipale, parmi lesquelles Nicole Sibeud, Alexandre Vincendet ou encore Antoine Jobert et Valentin Lungenstrass.
La SPL Lyon Confluence pilote depuis plus de 20 ans l’aménagement du quartier, au nom de ses deux actionnaires : la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Chargée du développement de logements, bureaux, commerces, espaces publics et équipements, elle doit désormais mener ce qui est présenté comme l’"acte final" de la transformation de ce territoire de 150 hectares initié par Gérard Collomb mais rêvé par ses prédécesseurs, dans un contexte marqué par les enjeux climatiques, économiques et industriels.
une logique métropolitaine pour les habitants de la métropole … reste à passer aux actes des promesses de campagne.. pour l instant l exécutif de la métropole plutôt frileux : rien sur les promesses concernant la circulation des lyonnais et toujours de vélos et des trottinettes surs les trottoirs … si ça continue on votera plus efficace aux Bbk prochaines électionsSignaler Répondre
On s'en fou des climatiseurs, il y a l'ombriere de Doudou à 1.6 millions d'euros à Bellecour pour se rafraichirSignaler Répondre
Donc tu es fan de Doucet pour en savoir plus que moi sur ce qu'il publie.Signaler Répondre
Toujours face au miroir ?
"Il prend la suite de Grégory Doucet"... le pire est derrière nous.Signaler Répondre
Dans quelle idée ? Pas dans l'idéologie en tous les cas, c'est l'idée que vous voulez exprimer ? 😛🤪Signaler Répondre
Vous voulez parler de votre copain Doucet ?Signaler Répondre
Parce qu'en ce moment, il sature l'espace de ses vidéos d'influenceur bas de gamme sur youtube, facebook, Instagram et tiktok...
Ce n'est d'ailleurs pas très écolo, ça fait tourner les serveurs pire qu'un climatiseur.
Je bois du petit lait, de voir à quel point vous avez le seum 😂Signaler Répondre
Ben non il est pas le seul et son analyse est extrêmement claire. Bravo à lui.Signaler Répondre
SPL? ah oui ! Société Protectrice des Lyonnais...!!Signaler Répondre
Il va falloir rouvrir la portion fermée du Cours Charlemagne.Signaler Répondre
Assez de ces multiples barrages idéologiques de voies dans Lyon qui ne font qu'augmenter des difficultés de circulation.
Le pire est à venir avec ce tiktokeur dans idée…Signaler Répondre
La Duchère, vous ne devez pas y passer bien souvent, certes, il y a des problèmes, mais on les retrouve jusqu'à la limite du 6ème, ces "problèmes" ! Si vous y habitiez, peut-être auriez vous un avis plus nuancé... Ce n'est pas en stigmatisant certains quartiers qu'on en fait avancer d'autres, même si la réalité a souvent la peau dure !Signaler Répondre
hors de question de revenir sur la suppression de la circulation cours charlemagne. je suis anti ecolo mais ce quartier a beaucoup gagné en tranquillité avec cette mesure.Signaler Répondre
Il va aller de surprise en surprise Pierre Oliver !Signaler Répondre
Son predecesseur a du laisser des traces de sa gestion .
Tu souleves n importe quelle pierre : Oula !
Une fois elu uls cumulent tous un maximun. A quand le mandat unique : il y a assez de chomeurs prets a ptendre les postes !Signaler Répondre
Le seul? Vous plaisantez je pense ou vous ne vivez pas dans le quartier infernal.pour circulerSignaler Répondre
Je ne vois pas ce qui fait l agrément du tramway au prix d emmerder des milliers d habitants et de visiteurs...
Sarselli place ses potes à la place des pastèques.Signaler Répondre
Au fait que devient Bernard ? Il doit fulminer quand même, surtout avec l'arrivée des JO ;-)
Mais Oliver Twist devrait arrêter de sourire tout le temps comme ça, à son air on dirait que c'est forcé et que ce n'est jamais sincère...
Le projet initial (sous R. Barre) était très bien pour générer l'envie de modifier le quartier, mais nécessitait des milliards d'euros d'investissements publics avant le premier centime d'investissement privé. Sur ce coup là Gérard Collomb a été astucieux et pragmatique.Signaler Répondre
A la soupeSignaler Répondre
Ou alors, il va embaucher des assistants pour produire davantage de vidéo. Pas pour rien que la métropole de Lyon lâche du budget pour ses vices présidentsSignaler Répondre
En fait, vous êtes le seul à vouloir un retour du trafic automobile dans l'espace entre le centre commercial Confluence et l'hôtel de région. L'arrêt de tramway est bien plus agréable comme celaSignaler Répondre
Monsieur Oliver, une des priorités est de réouvrir le cours Charlemagne et mettre fin a son cul de sac mortifère pour tout le quartier embolisé si souvent à cause de cette décision imbecile et idéologique des escrolos!!Signaler Répondre
Pour la SPL il faut tout de suite rabaisser le niveau des logements sociaux dans tous les programmes de logement où c'est encore possible ,si on ne veut pas faire une 2e Duchere. Par ailleurs ,revoir totalement le concept du champ ; en plein centre ville ,il faut redensifier à nouveau tout ce secteur et revoir les connexions avec Gerland et le quai JJ Rousseau.
Merci d'avance, tous les lyonnais sont avec vous après la désastreuse parenthèse écolo!!!
Petit rectificatif : ce projet a été conçu et initié par Raymond BarréSignaler Répondre
Gérard Colomb l’a repris à son compte et en a complètement modifié le concept initial
Dommage
Est-ce qu'il aura encore du tempspour faire des vidéos ?Signaler Répondre