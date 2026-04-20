Une baignade urbaine à la Confluence en 2027, la Ville de Lyon consulte les habitants

Se baigner en plein cœur de Lyon, ce sera peut-être bientôt une réalité. Mais avant de plonger, la mairie veut prendre la température.
Depuis ce lundi 20 avril, une grande concertation est lancée autour du projet de baignade à la Confluence. Grégory Doucet compte recueillir l’avis des habitants avant l’ouverture du site du quartier du 2e arrondissement, prévue à l’été 2027.
Le projet, lancé avant les élections municipales, prévoit l’aménagement d’un espace de près de 1 500 m² dans la darse de Confluence, avec deux usages distincts : un espace récréatif accessible au grand public et des lignes d’eau dédiées à la nage.
Pour affiner le projet, la Ville mise sur une démarche participative dont l'idée n'est pas de s'exprimer "pour" ou "contre" la baignade dans la darse, mais de potentiellement l'amender. Un questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 31 mai, tandis que des ateliers et des balades exploratoires seront organisés dans les prochaines semaines.
Riverains, commerçants, usagers du quartier : tous sont invités à donner leur avis sur les usages, les attentes et les éventuelles inquiétudes liées à cette future baignade.
Les contributions recueillies seront analysées dans les prochains mois. Une restitution est prévue à l’automne pour présenter les enseignements de cette concertation et l’évolution du projet.
"Alors que les étés deviennent de plus en plus chauds à Lyon, nous offrons avec ce projet un nouveau lieu de baignade en eau naturelle, pensé avec les habitants", se félicite le maire écologiste Grégory Doucet.
Monter puis démonter à chaque saison encore de l’argent dépensé pour des solutions ponctuelles jamais de projet à long terme. À quand de vraies piscines !!! Et puis cette MAIRIE démago qui ne pense qu’à elle. Bravo pour les riverains ou comment satisfaire un électorat au détriment d’habitants!!! comment une MARY écolo oublie ses propres principes, écrit une pollution sonore !!Signaler Répondre
Tout à fait d'accord avec vous. C'est lunaire tant de gaspillage d'eau. Si vous voulez nager il y a plein de piscine et la mer aussi. Quel scandale alors que des millions de policiers sont sous payésSignaler Répondre
Il est important de remplacer les urinoirs en Inox inclusifs .Signaler Répondre
Voila une belle idée!
Décidément c’est une fixette chez les parigotsSignaler Répondre
Combien ça coûterait ?
Quels seraient les impacts ?
Démago, quand tu nous tiens
Occupez-Vous des piscines municipales les Khmers
c 'est vrai qu 'avec un pseudo pareil ....Signaler Répondre
l 'eau elle est toute trouvée ! cherche un peu
Et si, comme à Paris, on faisait une votation citoyenne sur les trottinettes en libre accès. Chiche !Signaler Répondre
d'ouvrir une boutique opinel et laguiole dans le coinSignaler Répondre
il est parqué partout qu il faut pas manger les poissons pêchés dans la Saône et le Rhône car impropre à la consommation à cause de la pollution et d un seul coup avec les pseudos écolos la rivière devient baignable … c est comme quand Doucetbqui a fait de Lyon la capitale des bouchons de circulation s inquiète des poumons des lyonnais …. vaste fumisterie… mais pour des écolos qui chauffent la piscine du Rhône en hiver les logique écologique sont toujours surprenanteSignaler Répondre
Juste au-dessus du méga tunnel d'aulas pour l'inonder avec les fuites que ça va engendrer ;-)Signaler Répondre
C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de racailles par là-bas...Signaler Répondre
Quelle bonne idée de créer un nouveau repère financé par les contribuables pour les racailles.Signaler Répondre
Décidément, l'argent public ne cessera donc jamais de couler pour eux.
8 noyades depuis la création du plan d'eau, c'est bon achetes-toi une piscine d'été gonflable...xptdrr.Signaler Répondre
Bonjour,Signaler Répondre
Pour votre information car j'ai l'impression que vous n'êtes pas Lyonnais ou Lyonnaise :
La ville de Lyon est traversée par deux fleuves, le Rhône et la Saône. L'idée est d'utiliser les quantités d'eau de ces fleuves pour les alimenter.
je suis sur qu'il y a plus d'étages dans ton immeuble que de neurones dans ton cerveau.Signaler Répondre
un indice pour savoir d'où va venir l'eau
darse : Bassin abrité à l'intérieur d'un port et où l'on pouvait effectuer en sécurité la réparation ou l'armement des petits bâtiments.
Mais l'eau est déjà là ;-))))))))))))))))))))))Signaler Répondre
Le voisinage va être content d'entendre des gens hurler tout l'été.Signaler Répondre
Et comment ils vont surveiller/contrôler les accès ?
Bon courage pour la gestion !
bonjour la faune , les incivilités et le boucan.Signaler Répondre
ça va apaiser le quartier ...Signaler Répondre
Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.Signaler Répondre
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent