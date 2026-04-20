Une baignade urbaine à la Confluence en 2027, la Ville de Lyon consulte les habitants

Se baigner en plein cœur de Lyon, ce sera peut-être bientôt une réalité. Mais avant de plonger, la mairie veut prendre la température.

Depuis ce lundi 20 avril, une grande concertation est lancée autour du projet de baignade à la Confluence. Grégory Doucet compte recueillir l’avis des habitants avant l’ouverture du site du quartier du 2e arrondissement, prévue à l’été 2027.

Le projet, lancé avant les élections municipales, prévoit l’aménagement d’un espace de près de 1 500 m² dans la darse de Confluence, avec deux usages distincts : un espace récréatif accessible au grand public et des lignes d’eau dédiées à la nage.

Pour affiner le projet, la Ville mise sur une démarche participative dont l'idée n'est pas de s'exprimer "pour" ou "contre" la baignade dans la darse, mais de potentiellement l'amender. Un questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 31 mai, tandis que des ateliers et des balades exploratoires seront organisés dans les prochaines semaines.

Riverains, commerçants, usagers du quartier : tous sont invités à donner leur avis sur les usages, les attentes et les éventuelles inquiétudes liées à cette future baignade.

Les contributions recueillies seront analysées dans les prochains mois. Une restitution est prévue à l’automne pour présenter les enseignements de cette concertation et l’évolution du projet.

"Alors que les étés deviennent de plus en plus chauds à Lyon, nous offrons avec ce projet un nouveau lieu de baignade en eau naturelle, pensé avec les habitants", se félicite le maire écologiste Grégory Doucet.