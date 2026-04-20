Urbanisme

Une baignade urbaine à la Confluence en 2027, la Ville de Lyon consulte les habitants

Une baignade urbaine à la Confluence en 2027, la Ville de Lyon consulte les habitants
© SPL Lyon Confluence / Artefactorylab

Avant l’ouverture prévue en 2027, la Ville de Lyon lance une concertation auprès des habitants sur son projet de baignade urbaine à la Confluence.

Se baigner en plein cœur de Lyon, ce sera peut-être bientôt une réalité. Mais avant de plonger, la mairie veut prendre la température.

Depuis ce lundi 20 avril, une grande concertation est lancée autour du projet de baignade à la Confluence. Grégory Doucet compte recueillir l’avis des habitants avant l’ouverture du site du quartier du 2e arrondissement, prévue à l’été 2027.

Le projet, lancé avant les élections municipales, prévoit l’aménagement d’un espace de près de 1 500 m² dans la darse de Confluence, avec deux usages distincts : un espace récréatif accessible au grand public et des lignes d’eau dédiées à la nage.

Pour affiner le projet, la Ville mise sur une démarche participative dont l'idée n'est pas de s'exprimer "pour" ou "contre" la baignade dans la darse, mais de potentiellement l'amender. Un questionnaire en ligne est accessible jusqu’au 31 mai, tandis que des ateliers et des balades exploratoires seront organisés dans les prochaines semaines.

Riverains, commerçants, usagers du quartier : tous sont invités à donner leur avis sur les usages, les attentes et les éventuelles inquiétudes liées à cette future baignade.

Les contributions recueillies seront analysées dans les prochains mois. Une restitution est prévue à l’automne pour présenter les enseignements de cette concertation et l’évolution du projet.

"Alors que les étés deviennent de plus en plus chauds à Lyon, nous offrons avec ce projet un nouveau lieu de baignade en eau naturelle, pensé avec les habitants", se félicite le maire écologiste Grégory Doucet.

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confluence

baignade lyon

19 commentaires
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argent public le 20/04/2026 à 14:58

Monter puis démonter à chaque saison encore de l’argent dépensé pour des solutions ponctuelles jamais de projet à long terme. À quand de vraies piscines !!! Et puis cette MAIRIE démago qui ne pense qu’à elle. Bravo pour les riverains ou comment satisfaire un électorat au détriment d’habitants!!! comment une MARY écolo oublie ses propres principes, écrit une pollution sonore !!

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lyon avec sarcelli et Zemmour le 20/04/2026 à 14:51
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 20/04/2026 à 13h23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

Tout à fait d'accord avec vous. C'est lunaire tant de gaspillage d'eau. Si vous voulez nager il y a plein de piscine et la mer aussi. Quel scandale alors que des millions de policiers sont sous payés

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Le grand remplacement le 20/04/2026 à 14:43

Il est important de remplacer les urinoirs en Inox inclusifs .
Voila une belle idée!

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Bellota le 20/04/2026 à 14:41

Décidément c’est une fixette chez les parigots
Combien ça coûterait ?
Quels seraient les impacts ?
Démago, quand tu nous tiens
Occupez-Vous des piscines municipales les Khmers

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l 'ahuri vous parle le 20/04/2026 à 14:38
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 20/04/2026 à 13h23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

c 'est vrai qu 'avec un pseudo pareil ....

l 'eau elle est toute trouvée ! cherche un peu

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Farce libre ! le 20/04/2026 à 14:26
Autocat a écrit le 20/04/2026 à 14h01

C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de racailles par là-bas...

Et si, comme à Paris, on faisait une votation citoyenne sur les trottinettes en libre accès. Chiche !

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c'est le moment le 20/04/2026 à 14:21
Catalan a écrit le 20/04/2026 à 13h25

bonjour la faune , les incivilités et le boucan.

d'ouvrir une boutique opinel et laguiole dans le coin

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saco697 le 20/04/2026 à 14:20

il est parqué partout qu il faut pas manger les poissons pêchés dans la Saône et le Rhône car impropre à la consommation à cause de la pollution et d un seul coup avec les pseudos écolos la rivière devient baignable … c est comme quand Doucetbqui a fait de Lyon la capitale des bouchons de circulation s inquiète des poumons des lyonnais …. vaste fumisterie… mais pour des écolos qui chauffent la piscine du Rhône en hiver les logique écologique sont toujours surprenante

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Ex Précisions le 20/04/2026 à 14:04

Juste au-dessus du méga tunnel d'aulas pour l'inonder avec les fuites que ça va engendrer ;-)

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Autocat le 20/04/2026 à 14:01

C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de racailles par là-bas...

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Solidarité 69 le 20/04/2026 à 13:51

Quelle bonne idée de créer un nouveau repère financé par les contribuables pour les racailles.
Décidément, l'argent public ne cessera donc jamais de couler pour eux.

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Stakhanoviste le 20/04/2026 à 13:48

8 noyades depuis la création du plan d'eau, c'est bon achetes-toi une piscine d'été gonflable...xptdrr.

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Pour info le 20/04/2026 à 13:45
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 20/04/2026 à 13h23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

Bonjour,

Pour votre information car j'ai l'impression que vous n'êtes pas Lyonnais ou Lyonnaise :

La ville de Lyon est traversée par deux fleuves, le Rhône et la Saône. L'idée est d'utiliser les quantités d'eau de ces fleuves pour les alimenter.

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que de crédit le 20/04/2026 à 13:41
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 20/04/2026 à 13h23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

je suis sur qu'il y a plus d'étages dans ton immeuble que de neurones dans ton cerveau.

un indice pour savoir d'où va venir l'eau
darse : Bassin abrité à l'intérieur d'un port et où l'on pouvait effectuer en sécurité la réparation ou l'armement des petits bâtiments.

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Lol le 20/04/2026 à 13:40
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 20/04/2026 à 13h23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

Mais l'eau est déjà là ;-))))))))))))))))))))))

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Watt le 20/04/2026 à 13:34

Le voisinage va être content d'entendre des gens hurler tout l'été.
Et comment ils vont surveiller/contrôler les accès ?
Bon courage pour la gestion !

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Catalan le 20/04/2026 à 13:25

bonjour la faune , les incivilités et le boucan.

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Sandek le 20/04/2026 à 13:24

ça va apaiser le quartier ...

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 20/04/2026 à 13:23

Les écolos sont contre les bassines d'eau, ces bassines étant destinées à l'agriculture, car d'après ces écervelés d'écolos, cela demande beaucoup d'eau.
Et voilà cet écervelé de doucet qui veut une grande piscine à Confluence. Cela nécessite une immense quantité d'eau, chose tellement décriée par ces mêmes ahuris d'écolos. En résumé, du gaspillage d'argent

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