Lyon : Emmanuel Hamelin élu président de Lyon Parc Auto pour six ans

Nouvelle gouvernance pour l’un des acteurs majeurs de la mobilité lyonnaise.

La SEM Lyon Parc Auto (LPA) a officialisé cette semaine l’élection d’Emmanuel Hamelin à sa présidence, à l’occasion du conseil d’administration d’installation de la nouvelle gouvernance.

Vice-président de la Métropole de Lyon, chargé de l’enseignement supérieur, de la formation et des filières d’excellence, et ancien député du Rhône, Emmanuel Hamelin succède à la tête de la société pour un mandat de six ans.

Dans ses premières déclarations, Emmanuel Hamelin a mis en avant le rôle des sociétés d’économie mixte (SEM), qu’il décrit comme un modèle de coopération entre collectivités publiques et acteurs économiques.

Il salue "un modèle de complémentarité entre les décideurs des politiques publiques et les acteurs du monde économique", permettant selon lui de trouver "le juste équilibre entre l’action publique dans l’intérêt général et la pertinence d’activités équilibrées et viables".

Le nouveau président insiste également sur les défis à venir autour des mobilités urbaines, affirmant vouloir "poursuivre le développement de LPA en cohérence avec le développement du territoire".

Sur ses réseaux sociaux, il s’est dit "très heureux" de cette nomination, rappelant que les enjeux de mobilité occupent désormais une place centrale dans les politiques publiques locales.

LPA est le premier opérateur de stationnement à Lyon et dans l’aire métropolitaine lyonnaise.

La structure intervient bien au-delà des seuls parkings, à travers le groupe LPA Mobilités, qui réunit plusieurs entités et gère notamment les parkings en ouvrage, le stationnement sur voirie, les parcs relais, l’autopartage, la logistique urbaine, les pôles d’échanges multimodaux, la gare routière internationale et les accès réglementés ou encore le stationnement vélo.

La prochaine étape institutionnelle du groupe est déjà fixée : l’élection du président de la SPL Mobilités est prévue le 30 juin prochain.