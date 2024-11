Emmanuel Hamelin : "Un rassemblement pour gagner en 2026, de David Kimelfeld aux Républicains"

A la tête d'Horizons dans le Rhône depuis un mois et demi, Emmanuel Hamelin prône aujourd'hui la nécessité de se rassembler pour les scrutins locaux de 2026. Le bloc central (Horizons, Renaissance, MoDem et Parti Radical) s'est réuni. "La seule chose qu'on demande, si on veut gagner les élections, c'est de nous rassembler. Et on se rassemble avec la main tendue, on ne se contente pas de notre bloc central", indique l'ancien député lyonnais.

Forcément, les Républicains sont espérés. "On pense qu'on peut y arriver car les grandes thématiques locales sur lesquelles on a des idées, des ambitions, on pourra s'entendre malgré nos différences au niveau national", poursuit Emmanuel Hamelin.

Mais le délégué départemental du parti d'Edouard Philippe ne veut pas s'arrêter à LR. Il entend aussi convaincre David Kimelfeld et Georges Képénékian de les rejoindre : "Ils ont une place, c'est évident. On ne va pas cacher nos divergences, on a aussi des points qui nous rassemblent".

Alors que la droite a plusieurs candidats à la candidature, le bloc central ne veut pas entrer dans l'arène : "Si on commence aujourd'hui à faire le casting, on n'arrivera pas à rassembler. Aujourd'hui il n'y a pas de personnalité évidente", conclut-il.

00:00 Besoin de se rassembler

01:11 Les Républicains

03:17 Alliance ratée en 2020

04:42 David Kimelfeld

05:50 Pascal Blache

07:24 Candidats

09:31 Programme