Un énorme panache de fumée visible à des kilomètres : spectaculaire incendie près du périphérique lyonnais

Un spectaculaire incendie s'est déclaré ce mercredi 22 juillet en milieu d'après-midi à Caluire-et-Cuire, mobilisant d'importants moyens de secours.

Le feu a pris sur la toiture d'un bâtiment de quatre étages situé chemin du Bac à Traille, à proximité immédiate du péage du périphérique nord. Il s'agirait du bâtiment de la société Sécuritas. Face à l'ampleur du sinistre, une soixantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine d'engins ont été engagés pour maîtriser les flammes.

Très rapidement, un épais panache de fumée s'est élevé dans le ciel, attirant l'attention de nombreux riverains et automobilistes circulant dans le secteur.

Selon nos informations, par mesure de sécurité, les secours ont procédé à l'évacuation de près de 200 personnes, issues du bâtiment concerné mais aussi des immeubles voisins.

Des explosions entendues pendant l'intervention

Au cours de l'intervention, plusieurs détonations ont été perçues par des témoins. Elles seraient liées à la présence de bouteilles de gaz entreposées sur la toiture, où des travaux étaient en cours.

L'incendie se serait également propagé à une partie de la végétation située à proximité du bâtiment, sans entraîner de propagation majeure.

D'après les premiers éléments, aucune victime n'est à déplorer. Les ouvriers présents sur le chantier au moment du départ de feu ont néanmoins été pris en charge par les secours.