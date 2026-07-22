Faits Divers

Un énorme panache de fumée visible à des kilomètres : spectaculaire incendie près du périphérique lyonnais

Un énorme panache de fumée visible à des kilomètres : spectaculaire incendie près du périphérique lyonnais
DR : Facebook

L'impressionnant panache de fumée était visible à plusieurs kilomètres à la ronde.

Un spectaculaire incendie s'est déclaré ce mercredi 22 juillet en milieu d'après-midi à Caluire-et-Cuire, mobilisant d'importants moyens de secours.

Le feu a pris sur la toiture d'un bâtiment de quatre étages situé chemin du Bac à Traille, à proximité immédiate du péage du périphérique nord. Il s'agirait du bâtiment de la société Sécuritas. Face à l'ampleur du sinistre, une soixantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine d'engins ont été engagés pour maîtriser les flammes.

Très rapidement, un épais panache de fumée s'est élevé dans le ciel, attirant l'attention de nombreux riverains et automobilistes circulant dans le secteur.

Selon nos informations, par mesure de sécurité, les secours ont procédé à l'évacuation de près de 200 personnes, issues du bâtiment concerné mais aussi des immeubles voisins.

Des explosions entendues pendant l'intervention

Au cours de l'intervention, plusieurs détonations ont été perçues par des témoins. Elles seraient liées à la présence de bouteilles de gaz entreposées sur la toiture, où des travaux étaient en cours.

L'incendie se serait également propagé à une partie de la végétation située à proximité du bâtiment, sans entraîner de propagation majeure.

D'après les premiers éléments, aucune victime n'est à déplorer. Les ouvriers présents sur le chantier au moment du départ de feu ont néanmoins été pris en charge par les secours.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
le blaze de la le 22/07/2026 à 17:52
Ex Précisions a écrit le 22/07/2026 à 17h25

La société Sécuritas ??
Mauvaise pub pour eux ;-)

boutique rappelle un dessin animé des annees 70 :"satanas et diabolo"

Signaler Répondre
avatar
CA SENT LE SOUFFRE le 22/07/2026 à 17:49

Même les sociétés sensé veillé à la sécurité, se retrouve confronté à des situations invraisemblable. Personne n’est épargné, meme chez les pompiers 🚒 il y’a des pyromanes . Ça sent vraiment le souffre ❗️👀

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/07/2026 à 17:25

La société Sécuritas ??
Mauvaise pub pour eux ;-)

Signaler Répondre
avatar
Arthur le 22/07/2026 à 16:57

Encore la faute du réchauffement climatique comme pour Notre-Dame, les centaines d'églises et d'appartements.

Signaler Répondre
avatar
Caluire et Cuire n'est plus la ville tranquille. le 22/07/2026 à 16:10

TMAX à Montessuy

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.