Sécurité

Coupures d'électricité près de Lyon : une réunion publique organisée à Collonges-au-Mont-d'Or face à la colère des riverains

Coupures d'électricité près de Lyon : une réunion publique organisée à Collonges-au-Mont-d'Or face à la colère des riverains
Coupures d'électricité près de Lyon : une réunion publique organisée à Collonges-au-Mont-d'Or face à la colère des riverains - Lyon Mag

Une réunion publique sera organisée ce jeudi à la demande de la Ville de Collonges-au-Mont-d'Or, en présence d'ENEDIS, alors que la commune connait de nombreuses coupures d'électricité.

Cette réunion, prévue à 18h à la Salle des Fêtes, fait suite à de très nombreux dysfonctionnements constatés ces dernières semaines sur le réseau électrique du bas de la commune, ayant fortement impacté les habitants et les activités locales.

Ont notamment été constatés des coupures répétées, des fontes de câbles, des basculements sur groupe électrogène, ou encore des interruptions liées à des problèmes de ravitaillement des cuves par le sous-traitant LOXAM.

"Face aux interrogations et au mécontentement croissant des riverains, cette réunion constituera l'occasion pour les habitants et les élus d'obtenir des explications d'ENEDIS sur ces incidents répétés, ainsi que sur les mesures envisagées pour garantir un retour durable à la normale", indique la Ville de Collonges-au-Mont-d'Or.

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