Lyon : les consommations énergétiques du quartier de la Part-Dieu analysées pour une expérimentation

Ce mercredi, Grégory Doucet, Maire de Lyon et président de la Société Publique Locale de Part-Dieu, Philippe Guelpa-Bonaro, Vice-Président énergie et climat à la Métropole de Lyon et Elise Cabrol, directrice Enedis Lyon Métropole étaient rassemblés dans les locaux de l’entreprise de distribution d’électricité pour la signature d’une convention de partenariat. Grâce à celle-ci, les données électriques du quartier Lyon Part-Dieu seront récoltées à titre expérimental, afin d’alimenter un “tableau de bord énergétique”.

Le projet est déjà ficelé : 11 centrales de mesure sont réparties sur le réseau électrique public, mais aussi à partir de compteurs de clients s’ils le consentent. Ces bornes vont récupérer la tension, l’intensité, la puissance et la consommation énergétique sur des périodes de 10 minutes, entre 5h et 22h.

A terme, ces données vont servir à mieux agencer le réseau électrique du quartier de la Part-Dieu. L’expérimentation permettra d’analyser où sont les pics de consommation, ainsi que de connaître en temps réel les sollicitations du réseau électrique. Ces données seront disponibles pour les habitants. “Une nouvelle étape est franchie” se félicite la directrice Enedis Lyon Métropole.

“C’est une nouvelle dynamique pour la métropole, assure le Vice-président Philippe Guelpa-Bonaro. Une meilleure connaissance de nos consommations pour changer nos comportements.” Une démarche qu’il qualifie de “sagesse écologique”. La réduction de l’impact carbone est aussi dans le collimateur de cette alliance, tout comme les dépenses de la Ville de Lyon.

Concernant la protection des données, Elise Cabrol est formelle : “La récolte de ces données est surveillée de près par la RGPD et validée par l’ANSI. On ne peut pas remonter aux données individualisées des 855 clients, puisqu’elles sont anonymisées et agrégées pour analyser des comportements globaux.” En résumé, la convention tripartite vise à atteindre un réseau électrique alimenté à 100% en énergies renouvelables. Mais pour l’instant, ces analyses de consommation vont servir à optimiser le moindre KWh, ou a mieux isoler d’anciennes infrastructures du quartier.

Alors pourquoi avoir choisi la Part-Dieu pour cette grande première ? La réponse est simple : souvent, le circuit électrique au sein d’un même immeuble réunit autant les usages du type résidentiel, que commercial et tertiaire. Une aubaine pour une récolte de données hétérogènes.

C’est aussi un pas de plus dans la lancée écologique de Lyon, d’après le discours de Grégory Doucet. Il rappelle que ce projet s’inscrit dans la candidature de Lyon pour les 100 villes climatiquement neutres d’ici 2030.

L’expérimentation est prévue pour une durée de deux ans, et si elle est fructueuse, mènera à une pérennisation de ces centrales de mesures sur le réseau Enedis.

N.S.