Lyon : une copropriété se dote de bornes de recharge individuelles pour voitures électriques

Pour tout conducteur d’une voiture électrique, c’est souvent très compliqué de trouver une place de recharge dans la rue. C’est pour cette raison que la collectivité cherche à installer avec Enedis des infrastructures de recharge de véhicule électrique (IRVE). Ainsi, la résidence Le Blue Factory dans le 8e arrondissement de Lyon s’y est déjà mis avec 32 garages sur 69 directement reliés au réseau électrique.

Sur ceux-là, seules trois personnes ont déjà fait l’achat d’une voiture électrique tandis que les autres sont "en réflexion" d’après Martin, résident de l’immeuble qui a été le premier à faire le pas : "De nombreux résidents en parlent maintenant car certains veulent une voiture mais ne savaient pas où se charger."

Avoir une borne directement sous ses pieds semble donc plus simple. Ce système satisfait pleinement Martin qui a tout de même besoin de son véhicule pour travailler : "Je fais des allers-retours à Grenoble tous les jours, je me branche la nuit et elle est pleine le lendemain à 7 kilowattheures."

Equiper 18 000 copropriétés

Pour un abonnement mensuel de 12 euros, il fait ainsi des longues distances qui lui coûteraient bien plus chères sans cette borne. Dans ce parking, il y a plus de 500 mètres de câbles pour 32 dérivations individuelles. Etant donné que de nombreux câbles étaient déjà présents, les travaux ont été plus rapides que s’il avait fallu raccorder dans un premier temps l’entièreté des câbles. Le coût global à la charge du propriétaire est d’un peu moins de 1000 euros, en prenant en compte le compteur à hauteur de 300 euros et la borne de recharge en elle-même.

Cette résidence n’est qu’un début pour la Métropole de Lyon qui veut, avec l’aide d’Enedis, "relever le défi d’équiper 18 000 copropriétés", un nombre encore éloigné de la réalité puisque seulement une trentaine de copropriétés sont équipées dans le public comme dans le privé et plus de 300 sont en travaux pour obtenir un système de recharge.

En 2022, à peine 1% de ces logements disposaient d’une infrastructure collective pour le déploiement d’IRVE. D’autant plus que, selon les estimations d’Enedis, 17 millions de véhicules électriques devraient circuler en France en 2035. Dans la métropole, on en compte aujourd’hui 26 000, soit 3,3% du parc automobile de la collectivité.

A.C.