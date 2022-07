Canicule : Enedis se mobilise pour réparer les incidents sur le réseau électrique dans la Métropole de Lyon

Les fortes chaleurs accumulées dans les sols peuvent fragiliser certains organes électriques sur le réseau. L’entreprise Enedis rétablit au fur et à mesure les lignes. Ce sont en tout 90% des clients qui ont été réalimentés en moins de 3 minutes. Dans la nuit de mardi à mercredi, 11 défauts souterrains ont eu lieu sur les communes de Villeurbanne, Ecully, Feyzin, Corbas, Oullins et les arrondissements de Lyon 9e, Lyon 2e et Lyon 7e.

Afin de retrouver une situation normale au plus vite, Enedis se mobilise grâce à des opérations à distance menée par l’Agence de Conduite Régionale mais aussi directement sur le terrain.

Pour toute demande liée à ces coupures, vous êtes invités à contacter le service de dépannage électricité d’Enedis : 09726750 + le numéro de département, ou à télécharger l’application « Enedis à mes côtés » qui vous indique en temps réel l’état du réseau.