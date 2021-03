Le jeune handicapé porté disparu depuis mardi aperçu à Lyon

Lyes a été photographié peu après 10h mercredi alors qu'il se trouvait devant le lycée Colbert, dans le 8e arrondissement. Le jeune de 27 ans a ensuite été vu rue de la République à 10h30, puis en fin de journée au niveau de la gare de Perrache.

Pour rappel, un appel à témoins a été diffusé pour retrouver ce jeune handicapé à hauteur de 80% à la suite d'une opération à l'âge de 6 ans. Lyes Nasri a quitté son domicile de Collonges-au-Mont-d'Or mardi, entre 11h et 14h. Il était alors vêtu d'un Tshirt et d'un pantalon noirs et portait des baskets Asics rouges, noires et dorées. Il pourrait, selon les gendarmes, essayer de se rendre à Marseille en train.

Toute personne ayant aperçu le jeune homme peut contacter la gendarmerie de Fontaines-sur-Saône au 04 78 22 03 02.