Près de Lyon : la jeune Alyssia retrouvée saine et sauve

Alyssia avait quitté dimanche dernier son foyer IDEF de Bron ne donnant plus de nouvelles par la suite. La fugue de la jeune fille de 12 ans avait entrainé le lancement d’un appel à témoins.

"Récemment portée disparue, Alyssia a été retrouvée saine et sauve. Merci pour votre mobilisation, veuillez ne plus relayer la photo et l’avis de disparition la concernant", ont fait savoir ce mardi midi les policiers.