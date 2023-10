Près de Lyon : un appel à témoins lancé après la disparition inquiétante d’une jeune fille

La police lance ce mercredi un appel à témoins faisant suite à une disparition inquiétante de personne mineure. Lemis n’a plus donné de nouvelles depuis le 27 septembre. La jeune fille (âge apparent 17-18 ans) a les cheveux longs noirs avec deux mèches blondes (coiffée en chignon). Elle a les yeux de couleur marron et mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence mince.

Concernant sa tenue vestimentaire, Lemis portait un tee-shirt à capuche gris clair avec des personnages de dessins animés, un bas de survêtement noir, des baskets blanches, une mini veste en jean bleue et un sac à dos noir NIKE.

"Elle est susceptible de se trouver à Marseille", précise la police. Les personnes ayant des informations peuvent contacter les enquêteurs de Givors au 04 72 49 26 50 ou appeler le 17.