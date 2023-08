Lyon : un appel à témoins après la noyade d’un jeune homme dans le Rhône en centre-ville

Entre 18h et 19h, un homme et deux de ses amis chahutaient dans les eaux du Rhône, non loin du pont Winston Churchill, côté 6e arrondissement de Lyon. Mais peu après, selon la police, l’un d’eux se retrouvait seul dans le fleuve avant de se noyer.

Le corps de cet homme d’environ 25 ans, de type Africain avec une corpulence mince et des cheveux noirs ainsi qu’un bouc, avait été récupéré par les secours dépêchés sur place. Il était vêtu d’un bas de survêtement noir et avait sombré à environ 5 mètres de profondeur. D’après la DDSP du Rhône, l’un de ses amis avait alors quitté les lieux. Un autre avait été interpellé et placé en garde à vue.

Les enquêteurs cherchent désormais à retrouver des personnes susceptibles de s’être trouvées sur les lieux ou à proximité au moment des faits, afin d’apporter de nouveaux éléments utiles.

Tout témoin peut ainsi composer le 04 72 82 15 00 en semaine, le 04 78 78 40 40 les week-ends ou jours fériés.