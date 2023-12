Un double appel à témoins après la disparition de deux hommes près de Lyon

La gendarmerie du Rhône a lancé un double appel à témoins après la disparition inquiétante de deux hommes ce vendredi.

Marc Dumont, atteint de déficience mentale, n’a plus donné de nouvelles depuis 11h ce vendredi. Il a été vu pour la dernière fois à Saint Symphorien d’Ozon.

Il portait une doudoune foncée sans manche, un survêtement jaune et bleu et des baskets jaune et bleu.

Un deuxième appel à témoins a été lancé pour retrouver Frédéric Inderchit, qui a disparu également ce vendredi à 11h à Saint-Symphorien d’Ozon. Il était lui vêtu d’une grosse veste et d’un bonnet noir, d’un jean et de chaussures noirs. Son âge n’a pas non plus été précisé mais les enquêteurs précisent que le disparu est aussi atteint de déficience mentale.

Toute personne susceptible d’avoir rencontré l’un de ces deux individus est invitée à contacter la gendarmerie de Saint-Symphorien d’Ozon ou à composer le 17.