Adolescente belge retrouvée près de Lyon : l’affaire classée sans suite

Une enquête était en cours pour comprendre les circonstances exactes de cette disparition et si la jeune fille vivait de son plein gré à Lyon.

D’après Le Progrès, l’affaire a été classée sans suite du fait que la jeune fille est aujourd’hui majeure.

La police de Villeurbanne et les autorités belges en étroite collaboration ont affirmé que Juliette Goormans était libre de ces mouvements et vivait depuis un an chez un ressortissant français dont l’identité n’a pas été dévoilée.