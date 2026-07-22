Drame sur la route : un chauffeur routier meurt après une collision avec une voiture au nord de Lyon

Un dramatique accident de la route a coûté la vie à un chauffeur routier ce mardi 21 juillet, à Saint-Germain-sur-Renon, dans l'Ain, au nord-est de Lyon.

Les faits se sont produits peu avant 8h30 sur la RD7, l'axe reliant Marlieux à Châtillon-sur-Chalaronne. Selon les premiers éléments, un poids lourd circulant sur cette route a soudainement quitté sa trajectoire avant d'empiéter sur la voie opposée.

En face, une Peugeot 5008 arrivait en sens inverse. Sa conductrice n'a pas été en mesure d'éviter le choc. Sous la violence de l'impact, le véhicule léger a terminé sa course dans un fossé, tandis que le camion s'est immobilisé dans le fossé situé de l'autre côté de la chaussée.

À l'arrivée des secours, le chauffeur du poids lourd, âgé de 72 ans, était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation menées par les sapeurs-pompiers et une équipe du Smur, il n'a pas pu être sauvé et son décès a été constaté sur place. Les premiers éléments laissent penser qu'il aurait été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait au volant.

La conductrice de la voiture, âgée d'une trentaine d'années, a quant à elle été légèrement blessée. Prise en charge en urgence relative, elle a été transportée vers un établissement hospitalier.

Le temps de l'intervention, la RD7 a été entièrement fermée à la circulation. Au total, 18 sapeurs-pompiers, répartis sur sept engins, ont été mobilisés. Une enquête devra confirmer les circonstances exactes de cet accident.