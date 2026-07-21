Dans un communiqué publié ce mardi 21 juillet, la préfecture annonce que l'ensemble des cours d'eau du département du Rhône et de la métropole de Lyon est désormais placé en "alerte renforcée sécheresse", tandis que le territoire Saône aval reste maintenu en alerte pour les eaux superficielles et souterraines.

La préfecture explique que "avec l'absence de précipitations depuis le début du mois de juin, les épisodes successifs de canicule et les fortes températures actuelles, le tarissement des cours d'eau s'est accentué et ils affichent désormais des débits majoritairement très bas pour la saison." Elle précise également que "des assecs importants et précoces sont constatés sur les rivières du département, en dehors des grands axes du Rhône et de la Saône."

Selon les services de l'État, "les prévisions de Météo France ne permettent pas d'envisager une amélioration de la situation hydrologique à court et moyen termes", même si "les nappes souterraines, hors Saône, présentent des niveaux encore satisfaisants malgré la baisse des niveaux phréatiques."

Face à cette dégradation, Étienne Guyot, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a décidé "par arrêté du 21 juillet 2026 de placer en situation d'alerte renforcée l'ensemble des eaux superficielles du département du Rhône et de la métropole de Lyon, et de maintenir le territoire Saône aval (eaux superficielles et souterraines) en situation d'alerte." Une décision qui, souligne la préfecture, "vient renforcer les mesures prises par l'arrêté du 8 juillet 2026."

Un durcissement des restrictions

Concrètement, le passage en alerte renforcée durcit plusieurs restrictions déjà en place. Sont désormais interdits les prélèvements dans les cours d'eau et les nappes d'accompagnement pour les usages domestiques, le lavage des façades et des toitures, ainsi que le lavage des véhicules en station, à l'exception des programmes les plus économes en eau. Les horaires d'arrosage sont également resserrés : les potagers domestiques ne peuvent plus être arrosés entre 9 h et 20 h, tandis que l'arrosage au goutte-à-goutte ou pied-à-pied en pleine terre est interdit de 10 h à 18 h.

L'arrosage des terrains sportifs est lui aussi fortement limité et n'est autorisé que les nuits du lundi, mercredi, vendredi et samedi, entre 18 h et 10 h. Le fonctionnement des fontaines et des brumisateurs à circuit ouvert est également interdit.

Plusieurs mesures déjà en vigueur sont toutefois maintenues, notamment l'interdiction d'arroser les espaces verts publics et privés, de laver son véhicule à domicile ou encore de procéder au premier remplissage des piscines privées, sauf lorsque les travaux avaient débuté avant la mise en place de l'alerte.

Les services de l'État rappellent que "ces mesures de restriction renforcées visent à garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d'approvisionnement en eau potable." Des contrôles seront menés sur le terrain : "les agents de l'Office français de la biodiversité sont déployés sur le territoire pour faire de la pédagogie sur ces mesures et sanctionner les infractions le cas échéant."

Les contrevenants s'exposent à une contravention de 5e classe, pouvant atteindre 1 500 euros pour un particulier et 7 500 euros pour une personne morale.

Enfin, la préfecture prévient que "selon l'évolution de la situation, des mesures complémentaires de restriction et d'interdiction des usages de l'eau pourront être nécessaires" et appelle les habitants à "être très vigilants quant à l'utilisation de nos ressources en eau."

L'arrêté préfectoral détaillant l'ensemble des mesures est consultable sur le site des services de l'État dans le Rhône. Les habitants peuvent également vérifier les restrictions applicables dans leur commune via la plateforme VigiEau.