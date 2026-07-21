Lyon : un spectaculaire incendie ravage un appartement au 13e étage d'un immeuble

Une épaisse fumée noire et d'impressionnantes flammes ont attiré le regard de nombreux habitants ce mardi 21 juillet dans le 8e arrondissement de Lyon. L'incendie s'est déclaré vers midi dans un appartement situé au 79 rue Philippe-Fabia, au 13e étage d'un immeuble.
De nombreux témoins ont immortalisé la scène, montrant les flammes s'échapper des fenêtres du logement et se propager à l'extérieur de la façade. Des vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, témoignant de la violence du sinistre.
Rapidement dépêchés sur place, les secours ont mobilisé un important dispositif. Au total, 28 sapeurs-pompiers ont été engagés afin de maîtriser l'incendie. Au moment des premières informations, les opérations d'extinction étaient toujours en cours.
Une personne a été évacuée de l'appartement concerné. À ce stade, aucun blessé n'est toutefois à déplorer.
Les circonstances à l'origine de cet incendie ne sont, pour l'heure, pas connues.
Encore un chargeur de trotinette .....Signaler Répondre
faut arreter d'etre débile dans la vie...Signaler Répondre
Il semblerait que ce soit des flageolets plutôt que des haricots blancs 🤔Signaler Répondre
Un dégazage mal maitrisé après un repas de haricots blancs ? Dans ce fief pastèque tout est possible ;-)Signaler Répondre