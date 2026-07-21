Faits Divers

Lyon : un spectaculaire incendie ravage un appartement au 13e étage d'un immeuble

Lyon : un spectaculaire incendie ravage un appartement au 13e étage d'un immeuble
DR

Une scène spectaculaire s'est déroulée ce mardi dans le 8e arrondissement de Lyon.

Une épaisse fumée noire et d'impressionnantes flammes ont attiré le regard de nombreux habitants ce mardi 21 juillet dans le 8e arrondissement de Lyon. L'incendie s'est déclaré vers midi dans un appartement situé au 79 rue Philippe-Fabia, au 13e étage d'un immeuble.

De nombreux témoins ont immortalisé la scène, montrant les flammes s'échapper des fenêtres du logement et se propager à l'extérieur de la façade. Des vidéos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, témoignant de la violence du sinistre.

Rapidement dépêchés sur place, les secours ont mobilisé un important dispositif. Au total, 28 sapeurs-pompiers ont été engagés afin de maîtriser l'incendie. Au moment des premières informations, les opérations d'extinction étaient toujours en cours.

Une personne a été évacuée de l'appartement concerné. À ce stade, aucun blessé n'est toutefois à déplorer.

Les circonstances à l'origine de cet incendie ne sont, pour l'heure, pas connues.

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ince

incendie

1 commentaire
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Araf le 21/07/2026 à 15:20

Encore un chargeur de trotinette .....

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ptitbaf le 21/07/2026 à 15:12
Ex Précisions a écrit le 21/07/2026 à 14h37

Un dégazage mal maitrisé après un repas de haricots blancs ? Dans ce fief pastèque tout est possible ;-)

faut arreter d'etre débile dans la vie...

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Pas tout à fait le 21/07/2026 à 15:01
Ex Précisions a écrit le 21/07/2026 à 14h37

Un dégazage mal maitrisé après un repas de haricots blancs ? Dans ce fief pastèque tout est possible ;-)

Il semblerait que ce soit des flageolets plutôt que des haricots blancs 🤔

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Ex Précisions le 21/07/2026 à 14:37

Un dégazage mal maitrisé après un repas de haricots blancs ? Dans ce fief pastèque tout est possible ;-)

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