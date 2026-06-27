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Incendies en série dans la région : plus de 130 pompiers mobilisés sur un feu près de Lyon

Incendies en série dans la région : plus de 130 pompiers mobilisés sur un feu près de Lyon

Plusieurs incendies éclatent dans la région, l'A89 touchée à son tour.

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6 commentaires
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123456 le 27/06/2026 à 19:49

Ca a déjà brûlé par le passé à Echalas. On espère que ça n'est pas aux mêmes endroits.

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RG le 27/06/2026 à 19:39
chaleur et incendie a écrit le 27/06/2026 à 18h11

l’homme a détruit la nature par la pollution et en plus il ne fait pas attention lorsque la chaleur dépasse le 30 degrés par des barbecues non éteins et jette du verre et les migous un jour la nature prendra sa revanche sur l’espèce humaine qui ne respecte rien à cette équilibre et nous aurons que les yeux pour pleurer

Le migou c’était Tintin au Tibet

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LaxismeMegotsLyon le 27/06/2026 à 19:26

Je vois tous les jours des gens jeter leurs mégots de cigarette encore fumant par leur fenêtre de leur voiture…. Pas étonnant tous ces incendie… et aucune verbalisation !!! Rien !!!

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le pire est un venir le 27/06/2026 à 18:38

Alors même que la canicule actuelle n'est pas terminée, un nouveau blocage se dessine de plus en plus pour la semaine du 8 juillet, et peut-être même dès le week-end prochain. Les diagrammes commencent eux aussi à réagir. Mois de juillet à haut risque la France va vivre sans pire été de son histoire depuis quand fait de mesure

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chaleur et incendie le 27/06/2026 à 18:11

l’homme a détruit la nature par la pollution et en plus il ne fait pas attention lorsque la chaleur dépasse le 30 degrés par des barbecues non éteins et jette du verre et les migous un jour la nature prendra sa revanche sur l’espèce humaine qui ne respecte rien à cette équilibre et nous aurons que les yeux pour pleurer

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ma le 27/06/2026 à 18:05

Aucun feu ne peut démarrer seul, les clowns qui sont derrière doivent aller longtemps en tôle

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