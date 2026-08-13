Lyon : arrêté après un vol au couteau sur les berges, une vidéo inquiétante découverte dans son téléphone

Au départ, l’affaire semblait relativement simple : un vol avec menace, commis presque devant le mauvais témoin.

Dimanche 9 août, vers 5h20, un jeune homme est abordé quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon les éléments examinés par le tribunal, son agresseur lui présente un couteau et exige sa sacoche en le menaçant de le poignarder. Il prend ensuite la fuite.

Un gendarme qui se trouvait sur place en civil assiste à la scène sur les berges du Rhône. Il décide de suivre le suspect en voiture et parvient finalement à le rattraper. La sacoche dérobée, elle, n’a pas été retrouvée.

Son téléphone ouvre une autre piste

Placé en garde à vue, le suspect reconnaît avoir volé la sacoche mais conteste avoir utilisé une arme pour menacer sa victime. Il assure avoir trouvé le couteau au sol.

L’exploitation de son téléphone va toutefois donner une dimension bien différente au dossier.

Les policiers y découvrent une vidéo sur laquelle le jeune homme apparaît en train de porter des coups de couteau à une personne inconnue et blessée.

Les circonstances de cette séquence restent à déterminer. Une enquête distincte a été ouverte afin, notamment, d’identifier la personne apparaissant sur les images et de comprendre quand et où elles ont été tournées.

Le jeune ressortissant étranger de 23 ans, jusqu’alors sans condamnation à son casier judiciaire, a été jugé lundi 10 août en comparution immédiate à Lyon.

Le parquet avait requis 18 mois d’emprisonnement. Le tribunal l’a finalement condamné à douze mois de prison avec sursis.

Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience, malgré l'enquête toujours en cours sur la vidéo de l'agression à l'arme blanche.