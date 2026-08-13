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Lyon : arrêté après un vol au couteau sur les berges, une vidéo inquiétante découverte dans son téléphone

Lyon : arrêté après un vol au couteau sur les berges, une vidéo inquiétante découverte dans son téléphone
Malgré la vidéo inquiétante retrouvée sur son téléphone, le suspect a été laissé libre à l'issue de l'audience au tribunal correctionnel de Lyon - LyonMag

Un vol de sacoche commis à Lyon sous les yeux d’un gendarme en civil a conduit à une seconde enquête, potentiellement plus grave. Dans le téléphone du suspect de 23 ans, les policiers ont découvert une vidéo le montrant apparemment en train de blesser un homme avec un couteau.

Au départ, l’affaire semblait relativement simple : un vol avec menace, commis presque devant le mauvais témoin.

Dimanche 9 août, vers 5h20, un jeune homme est abordé quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon les éléments examinés par le tribunal, son agresseur lui présente un couteau et exige sa sacoche en le menaçant de le poignarder. Il prend ensuite la fuite.

Un gendarme qui se trouvait sur place en civil assiste à la scène sur les berges du Rhône. Il décide de suivre le suspect en voiture et parvient finalement à le rattraper. La sacoche dérobée, elle, n’a pas été retrouvée.

Son téléphone ouvre une autre piste

Placé en garde à vue, le suspect reconnaît avoir volé la sacoche mais conteste avoir utilisé une arme pour menacer sa victime. Il assure avoir trouvé le couteau au sol.

L’exploitation de son téléphone va toutefois donner une dimension bien différente au dossier.

Les policiers y découvrent une vidéo sur laquelle le jeune homme apparaît en train de porter des coups de couteau à une personne inconnue et blessée.

Les circonstances de cette séquence restent à déterminer. Une enquête distincte a été ouverte afin, notamment, d’identifier la personne apparaissant sur les images et de comprendre quand et où elles ont été tournées.

Le jeune ressortissant étranger de 23 ans, jusqu’alors sans condamnation à son casier judiciaire, a été jugé lundi 10 août en comparution immédiate à Lyon.

Le parquet avait requis 18 mois d’emprisonnement. Le tribunal l’a finalement condamné à douze mois de prison avec sursis.

Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience, malgré l'enquête toujours en cours sur la vidéo de l'agression à l'arme blanche.

46 commentaires
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Question simple le 13/08/2026 à 14:15
L’argent69 a écrit le 13/08/2026 à 11h11

Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misère

Ça n’est pas la raison c’est une conséquence dramatique pour tous
Nous citoyens en première ligne
Si l’argent détournée par nos politiques finançaient à 0,1% les aides pour accueillir et orientés ces gens cela devraient déjà aider pas mal.
Apres le problème encore une fois c’est que c’est un homme … encore et toujours

Désolé mais tous les miséreux ne violentent pas leur prochain. Et heureusement car vu leur nombre, nous serions tous morts. Bien plus souvent qu’à leur tour, ils subissent à la fois les antisociaux puissants et les antisociaux de la rue. Torturer en infligeant des blessures par arme blanche, en filmant, c’est un comportement dû à la misère ?? Vous insultez les pauvres.
Si on suit votre logique, comment expliquez-vous la criminalité en col blanc ?
Marre de la déresponsabilisation. En plus, ce type est apparemment issue d’une famille aisée. Vous allez nous sortir l’argument psychiatrique ? Après les pauvres, insulter les malades mentaux ? Eux aussi, ils sont plus souvent victimes que prédateurs.

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en résumé le 13/08/2026 à 14:14

Le gars agresse une personne avec un couteau , le vole et ressort du tribunal libre comme l'air !
Et après ça devinez pourquoi les racailles viennent en FRANCE !

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1789 le 13/08/2026 à 14:05

Et combien pour le gendarme en civil, pour entrave à la liberté du travail?

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Pourquoi sale ? le 13/08/2026 à 13:47
zozozoz a écrit le 13/08/2026 à 09h51

qui a dit qu'il était algérien? sale raciste

Si c’est vrai , c’est dans le progrès banane

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Yes le 13/08/2026 à 13:04

Tu peux tuer tranquillou, t'es même pas condamné. Super le justice française. Nouvelle France?

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Pas super l'exemple le 13/08/2026 à 12:21
L’argent69 a écrit le 13/08/2026 à 11h11

Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misère

Ça n’est pas la raison c’est une conséquence dramatique pour tous
Nous citoyens en première ligne
Si l’argent détournée par nos politiques finançaient à 0,1% les aides pour accueillir et orientés ces gens cela devraient déjà aider pas mal.
Apres le problème encore une fois c’est que c’est un homme … encore et toujours

"Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misère"
"Ses parents ont une grosse agence de pub en Algérie."
Si lui a pas d'argent ses parents ont l'air d'en avoir en tout cas .
Il est parti étudier en Hongrie, pourquoi il y est pas resté alors pour étudier ? Simplement parce que si il avait fait la même connerie là-bas il aurait pris le tarif direct

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bobo69 le 13/08/2026 à 12:10

C’est la nouvelle population que la gauche et le gouvernement importent par centaine de millier pour assurer son électorat avec les juges complices qui ne condamnent pas...

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Alex01230 le 13/08/2026 à 11:29
Rob a écrit le 13/08/2026 à 07h13

Un étranger agresse une personne avec un couteau et laissé libre ? Sa place est en prison et dans l'avion après. Votez bien en 2027.

Siamo tutti antifascisti

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Ben le 13/08/2026 à 11:21
zozozoz a écrit le 13/08/2026 à 09h51

qui a dit qu'il était algérien? sale raciste

Le Progrès. Ça n’enlève rien au racisme. Par contre, Tebboune donne une très mauvaise image de l’Algérie et s’humilie lui-même en refusant de reprendre ses déchets (on a déjà les notres made in France).

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La blague le 13/08/2026 à 11:18
Cindy a écrit le 13/08/2026 à 09h13

Le garde des sceaux est LFI ? Pas au courant
Mais arrêtez avec LFI à répétition,
le gouvernement en place ferait de la figuration ?

Arrêtez avec Lfi ?
C'est qui qui soutient et défend toute cette merde ?
C'est qui qui casse pendant les manifs ?
C'est qui qui plante des drapeaux palestinien aux mairies ?
Faut surtout arrêter de défendre l'indéfendable

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L’argent69 le 13/08/2026 à 11:11
Question simple a écrit le 13/08/2026 à 10h55

Pourquoi les antisociaux s’arrêteraient-ils de faire exactement ce que bon leur semble ?

Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misère

Ça n’est pas la raison c’est une conséquence dramatique pour tous
Nous citoyens en première ligne
Si l’argent détournée par nos politiques finançaient à 0,1% les aides pour accueillir et orientés ces gens cela devraient déjà aider pas mal.
Apres le problème encore une fois c’est que c’est un homme … encore et toujours

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Bob Eponge le 13/08/2026 à 11:11
c'est une évidence a écrit le 13/08/2026 à 11h05

parce que si il était suisse ou norvégien, ç'aurait été précisé dans l'article.

c'est vrai qu'un clandestin présente jamais ses papiers... pis c'est sûrement un mineur isolé de 30 ans...

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c'est une évidence le 13/08/2026 à 11:05
zozozoz a écrit le 13/08/2026 à 09h51

qui a dit qu'il était algérien? sale raciste

parce que si il était suisse ou norvégien, ç'aurait été précisé dans l'article.

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Question simple le 13/08/2026 à 10:55

Pourquoi les antisociaux s’arrêteraient-ils de faire exactement ce que bon leur semble ?

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Nono50 le 13/08/2026 à 10:50

La ville poubelle, moi je suis en Normandie on en est a plus 60 bagnole immatriculé en 69 cramés depuis debut juillet. Venez chez nous les dechets on va vous montrer ce quest le tri sélectif

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Kader le 13/08/2026 à 10:46

Mais comment vont-ils poursuivre l'enquête s'il est Algérien, sans adresse fixe et maintenant Oqtf ? "1.2.3 je partirai pas, je partirai pas

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Et le 13/08/2026 à 10:32
Lolita a écrit le 13/08/2026 à 07h40

Vous avez bien resume,leurs seules buts,faire du mal

Et ... "sucer" désolée, je ne peux pas le dire autrement, mais le benchmarking dont parlais Gérarc Collomb fait beaucoup de mal à la France ...

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Non le 13/08/2026 à 10:15
Billy le kid a écrit le 13/08/2026 à 09h47

On ne discute pas avec des ordures de ce genre ( direct cayenne ) à bon entendeur

Cayenne vous dit mercredi

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Titus69 le 13/08/2026 à 10:06

Ressortissant étranger.
Mais quel est le pedigree complet svp ?

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zozozoz le 13/08/2026 à 09:51
Augmenter Immigration a écrit le 13/08/2026 à 08h40

Donc cet Algérien a finalement été libéré. vivement que Mélanchon soit au pouvoir

qui a dit qu'il était algérien? sale raciste

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Billy le kid le 13/08/2026 à 09:47

On ne discute pas avec des ordures de ce genre ( direct cayenne ) à bon entendeur

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Liberté, Égalité, Fraternité le 13/08/2026 à 09:28
Watt a écrit le 13/08/2026 à 09h17

Le tribunal a donc décidé que les citoyens français allaient pouvoir croiser cette personne dans la rue à n'importe quelle heure de la journée.
Ils arrivent à dormir après ce genre de décision ?

Allons, calmez-vous. Il vous suffit de rester chez vous ou d’être constamment sur vos gardes (changez de trottoir si besoin) si vous ne pouvez pas faire autrement que sortir. Je vous rappelle que vous n’avez pas besoin de vous déplacer pour payer vos impôts.

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mauvaise compréhension le 13/08/2026 à 09:23
Cindy a écrit le 13/08/2026 à 09h13

Le garde des sceaux est LFI ? Pas au courant
Mais arrêtez avec LFI à répétition,
le gouvernement en place ferait de la figuration ?

la France by LFI qui est ici en question, c’est la passoire migratoire.

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Watt le 13/08/2026 à 09:17

Le tribunal a donc décidé que les citoyens français allaient pouvoir croiser cette personne dans la rue à n'importe quelle heure de la journée.
Ils arrivent à dormir après ce genre de décision ?

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Obsdu9 le 13/08/2026 à 09:16

Encore un déchet remis en liberté avec la bénédiction des "autorités" ! Les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes, on ne se demandera pas pourquoi, même si ça n'est pas à souhaiter !

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Cindy le 13/08/2026 à 09:13
Solidarité 69 a écrit le 13/08/2026 à 09h06

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Et ce n'est que le début.

Le garde des sceaux est LFI ? Pas au courant
Mais arrêtez avec LFI à répétition,
le gouvernement en place ferait de la figuration ?

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J6 le 13/08/2026 à 09:11

Ils sont coquins ces islandais

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Solidarité 69 le 13/08/2026 à 09:06

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !
Et ce n'est que le début.

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LFI 69 le 13/08/2026 à 09:02

Vite, une cagnotte pour cette chance pour la France !

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Hildegonde le 13/08/2026 à 09:00
Injuste a écrit le 13/08/2026 à 07h42

Agression vol clandestin etc… avec 1 an de prison qu’il ne fera jamais 3 ans d’interdiction de territoire et c’est hallucinant on voit ca qu’en France ! Il est laisse libre et donc un oqtf de plus dans les rues. N’importe où dans le monde il l’aurait été soit expulsé soit mis en rétention avant expulsion déplorable

On marche sur la tête !
Individu visiblement hyper dangereux qu'on laisse en liberté en attendant sans doute calmement le prochain crime...

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Chris6969699 le 13/08/2026 à 08:40

"Le jeune ressortissant étranger de 23 ans ... Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience"

Nous ne pouvions pas nous priver de cette chance pour la France...

Vu la situation de notre pays, on ne peut vraiment pas se le permettre....

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Augmenter Immigration le 13/08/2026 à 08:40

Donc cet Algérien a finalement été libéré. vivement que Mélanchon soit au pouvoir

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arkom le 13/08/2026 à 08:29

maintenant mieux vaut sortir armée car la justice ne fait rien pour vous défendre

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Bibi Fricotin le 13/08/2026 à 08:23

mais c'est quoi / qui ces juges ???
et surtout ces gouvernements qui votent des lois débiles

il est urgent d'ouvrir les yeux avant de finir comme aux USA
où cette chance aurait prit une balle dans la tête et la sacoche restituée au lieu de 'laisser libre' alors qu'il plante des citoyens

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20 ans de retard le 13/08/2026 à 08:19

Ressortissant étranger dont tout le monde ici aura compris qu'il est certainement... australien...

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Gui le 13/08/2026 à 08:18

La justice laisse des agresseurs aux couteau dans nos rues sans sourciller. La messe est dite, la France va mal.

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ouf! le 13/08/2026 à 08:08

ce prédateur recidiviste ressort libre. La Justice doit être tenue responsable de ses actions. Comme n’importe quel citoyen. Nous serons pas une démocratie tant que cette justice agira en toute impunité.

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Gabrielle Marie le 13/08/2026 à 08:02
Injuste a écrit le 13/08/2026 à 07h42

Agression vol clandestin etc… avec 1 an de prison qu’il ne fera jamais 3 ans d’interdiction de territoire et c’est hallucinant on voit ca qu’en France ! Il est laisse libre et donc un oqtf de plus dans les rues. N’importe où dans le monde il l’aurait été soit expulsé soit mis en rétention avant expulsion déplorable

En réponse à Injuste,.je suis comme vous outrée, ulcerée de voire encore une fois le peu d'intérêt envers les citoyens que peut avoir certains juges par rapport à des étrangers très certainement irrégulier sur notre territoire qui agressent au couteau remis en liberté et sûrement prêt à recommencer, qu'elle honte ce que mon pays devient., honte à cette justice
Responsables de la plus grande partie de nos problèmes.

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Shining le 13/08/2026 à 08:00

Cas atypique de la décadence de notre pays il faut réformer notre pays en matière d’immigration

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Pays de cinglés le 13/08/2026 à 07:57
Connor McLeod a écrit le 13/08/2026 à 07h20

"Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience"

La schizophrénie française.

Oui, ce n'est pas lui qui est cinglé, ce sont ceux qui dirigent la France.

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Pays de cinglés le 13/08/2026 à 07:53

Mais non, ce n'est pas grave, c'est juste un déséquilibré.

Et d'ailleurs, c'est tellement bénin qu'il ne sera pas jugé et n'ira jamais en prison. Il aura juste l'obligation de prendre un cachet tous les jours. Et puis s'il ne le prend pas, ça veut dire qu'il se sent guerri, donc il ne sera plus un danger.

Et même, il n'est pas et n'a jamais été une menace puisqu'il est juste déséquilibré.

Allez, continuez à dormir profondément.

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Injuste le 13/08/2026 à 07:42

Agression vol clandestin etc… avec 1 an de prison qu’il ne fera jamais 3 ans d’interdiction de territoire et c’est hallucinant on voit ca qu’en France ! Il est laisse libre et donc un oqtf de plus dans les rues. N’importe où dans le monde il l’aurait été soit expulsé soit mis en rétention avant expulsion déplorable

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Lolita le 13/08/2026 à 07:40
Ex Précisions a écrit le 13/08/2026 à 07h20

Libre vraiment ?... Pire que Villefranche.
Ce Houssam S. algérien en situation irrégulière (le Progrès) n'est pas en manque d'argent en plus, ses parents sont patrons d'une grosse agence de pub au bled.
Preuve qu'ils ne viennent même pas pour chercher l'eldorado juste pour f.... le bor.... !
250 000 par an en plus de ce genre de personnages que l'autre a signé...

Vous avez bien resume,leurs seules buts,faire du mal

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Ex Précisions le 13/08/2026 à 07:20

Libre vraiment ?... Pire que Villefranche.
Ce Houssam S. algérien en situation irrégulière (le Progrès) n'est pas en manque d'argent en plus, ses parents sont patrons d'une grosse agence de pub au bled.
Preuve qu'ils ne viennent même pas pour chercher l'eldorado juste pour f.... le bor.... !
250 000 par an en plus de ce genre de personnages que l'autre a signé...

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Connor McLeod le 13/08/2026 à 07:20

"Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience"

La schizophrénie française.

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Rob le 13/08/2026 à 07:13

Un étranger agresse une personne avec un couteau et laissé libre ? Sa place est en prison et dans l'avion après. Votez bien en 2027.

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Schuss69 le 13/08/2026 à 07:09

Encore un OQTF qu'on va très prochainement retrouver du côté de la Guillotière.

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