Lyon : arrêté après un vol au couteau sur les berges, une vidéo inquiétante découverte dans son téléphone

Au départ, l’affaire semblait relativement simple : un vol avec menace, commis presque devant le mauvais témoin.
Dimanche 9 août, vers 5h20, un jeune homme est abordé quai Augagneur, dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon les éléments examinés par le tribunal, son agresseur lui présente un couteau et exige sa sacoche en le menaçant de le poignarder. Il prend ensuite la fuite.
Un gendarme qui se trouvait sur place en civil assiste à la scène sur les berges du Rhône. Il décide de suivre le suspect en voiture et parvient finalement à le rattraper. La sacoche dérobée, elle, n’a pas été retrouvée.
Son téléphone ouvre une autre piste
Placé en garde à vue, le suspect reconnaît avoir volé la sacoche mais conteste avoir utilisé une arme pour menacer sa victime. Il assure avoir trouvé le couteau au sol.
L’exploitation de son téléphone va toutefois donner une dimension bien différente au dossier.
Les policiers y découvrent une vidéo sur laquelle le jeune homme apparaît en train de porter des coups de couteau à une personne inconnue et blessée.
Les circonstances de cette séquence restent à déterminer. Une enquête distincte a été ouverte afin, notamment, d’identifier la personne apparaissant sur les images et de comprendre quand et où elles ont été tournées.
Le jeune ressortissant étranger de 23 ans, jusqu’alors sans condamnation à son casier judiciaire, a été jugé lundi 10 août en comparution immédiate à Lyon.
Le parquet avait requis 18 mois d’emprisonnement. Le tribunal l’a finalement condamné à douze mois de prison avec sursis.
Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience, malgré l'enquête toujours en cours sur la vidéo de l'agression à l'arme blanche.
Désolé mais tous les miséreux ne violentent pas leur prochain. Et heureusement car vu leur nombre, nous serions tous morts. Bien plus souvent qu’à leur tour, ils subissent à la fois les antisociaux puissants et les antisociaux de la rue. Torturer en infligeant des blessures par arme blanche, en filmant, c’est un comportement dû à la misère ?? Vous insultez les pauvres.Signaler Répondre
Si on suit votre logique, comment expliquez-vous la criminalité en col blanc ?
Marre de la déresponsabilisation. En plus, ce type est apparemment issue d’une famille aisée. Vous allez nous sortir l’argument psychiatrique ? Après les pauvres, insulter les malades mentaux ? Eux aussi, ils sont plus souvent victimes que prédateurs.
Le gars agresse une personne avec un couteau , le vole et ressort du tribunal libre comme l'air !Signaler Répondre
Et après ça devinez pourquoi les racailles viennent en FRANCE !
Et combien pour le gendarme en civil, pour entrave à la liberté du travail?Signaler Répondre
Si c’est vrai , c’est dans le progrès bananeSignaler Répondre
Tu peux tuer tranquillou, t'es même pas condamné. Super le justice française. Nouvelle France?Signaler Répondre
"Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misère"Signaler Répondre
"Ses parents ont une grosse agence de pub en Algérie."
Si lui a pas d'argent ses parents ont l'air d'en avoir en tout cas .
Il est parti étudier en Hongrie, pourquoi il y est pas resté alors pour étudier ? Simplement parce que si il avait fait la même connerie là-bas il aurait pris le tarif direct
C’est la nouvelle population que la gauche et le gouvernement importent par centaine de millier pour assurer son électorat avec les juges complices qui ne condamnent pas...Signaler Répondre
Siamo tutti antifascistiSignaler Répondre
Le Progrès. Ça n’enlève rien au racisme. Par contre, Tebboune donne une très mauvaise image de l’Algérie et s’humilie lui-même en refusant de reprendre ses déchets (on a déjà les notres made in France).Signaler Répondre
Arrêtez avec Lfi ?Signaler Répondre
C'est qui qui soutient et défend toute cette merde ?
C'est qui qui casse pendant les manifs ?
C'est qui qui plante des drapeaux palestinien aux mairies ?
Faut surtout arrêter de défendre l'indéfendable
Malheureusement car ils n’ont pas d’argent et sont dans la misèreSignaler Répondre
Ça n’est pas la raison c’est une conséquence dramatique pour tous
Nous citoyens en première ligne
Si l’argent détournée par nos politiques finançaient à 0,1% les aides pour accueillir et orientés ces gens cela devraient déjà aider pas mal.
Apres le problème encore une fois c’est que c’est un homme … encore et toujours
c'est vrai qu'un clandestin présente jamais ses papiers... pis c'est sûrement un mineur isolé de 30 ans...Signaler Répondre
parce que si il était suisse ou norvégien, ç'aurait été précisé dans l'article.Signaler Répondre
Pourquoi les antisociaux s’arrêteraient-ils de faire exactement ce que bon leur semble ?Signaler Répondre
La ville poubelle, moi je suis en Normandie on en est a plus 60 bagnole immatriculé en 69 cramés depuis debut juillet. Venez chez nous les dechets on va vous montrer ce quest le tri sélectifSignaler Répondre
Mais comment vont-ils poursuivre l'enquête s'il est Algérien, sans adresse fixe et maintenant Oqtf ? "1.2.3 je partirai pas, je partirai pasSignaler Répondre
Et ... "sucer" désolée, je ne peux pas le dire autrement, mais le benchmarking dont parlais Gérarc Collomb fait beaucoup de mal à la France ...Signaler Répondre
Cayenne vous dit mercrediSignaler Répondre
Ressortissant étranger.Signaler Répondre
Mais quel est le pedigree complet svp ?
qui a dit qu'il était algérien? sale racisteSignaler Répondre
On ne discute pas avec des ordures de ce genre ( direct cayenne ) à bon entendeurSignaler Répondre
Allons, calmez-vous. Il vous suffit de rester chez vous ou d’être constamment sur vos gardes (changez de trottoir si besoin) si vous ne pouvez pas faire autrement que sortir. Je vous rappelle que vous n’avez pas besoin de vous déplacer pour payer vos impôts.Signaler Répondre
la France by LFI qui est ici en question, c’est la passoire migratoire.Signaler Répondre
Le tribunal a donc décidé que les citoyens français allaient pouvoir croiser cette personne dans la rue à n'importe quelle heure de la journée.Signaler Répondre
Ils arrivent à dormir après ce genre de décision ?
Encore un déchet remis en liberté avec la bénédiction des "autorités" ! Les gens vont finir par se faire justice eux-mêmes, on ne se demandera pas pourquoi, même si ça n'est pas à souhaiter !Signaler Répondre
Le garde des sceaux est LFI ? Pas au courantSignaler Répondre
Mais arrêtez avec LFI à répétition,
le gouvernement en place ferait de la figuration ?
Ils sont coquins ces islandaisSignaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Et ce n'est que le début.
Vite, une cagnotte pour cette chance pour la France !Signaler Répondre
On marche sur la tête !Signaler Répondre
Individu visiblement hyper dangereux qu'on laisse en liberté en attendant sans doute calmement le prochain crime...
"Le jeune ressortissant étranger de 23 ans ... Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience"Signaler Répondre
Nous ne pouvions pas nous priver de cette chance pour la France...
Vu la situation de notre pays, on ne peut vraiment pas se le permettre....
Donc cet Algérien a finalement été libéré. vivement que Mélanchon soit au pouvoirSignaler Répondre
maintenant mieux vaut sortir armée car la justice ne fait rien pour vous défendreSignaler Répondre
mais c'est quoi / qui ces juges ???Signaler Répondre
et surtout ces gouvernements qui votent des lois débiles
il est urgent d'ouvrir les yeux avant de finir comme aux USA
où cette chance aurait prit une balle dans la tête et la sacoche restituée au lieu de 'laisser libre' alors qu'il plante des citoyens
Ressortissant étranger dont tout le monde ici aura compris qu'il est certainement... australien...Signaler Répondre
La justice laisse des agresseurs aux couteau dans nos rues sans sourciller. La messe est dite, la France va mal.Signaler Répondre
ce prédateur recidiviste ressort libre. La Justice doit être tenue responsable de ses actions. Comme n’importe quel citoyen. Nous serons pas une démocratie tant que cette justice agira en toute impunité.Signaler Répondre
En réponse à Injuste,.je suis comme vous outrée, ulcerée de voire encore une fois le peu d'intérêt envers les citoyens que peut avoir certains juges par rapport à des étrangers très certainement irrégulier sur notre territoire qui agressent au couteau remis en liberté et sûrement prêt à recommencer, qu'elle honte ce que mon pays devient., honte à cette justiceSignaler Répondre
Responsables de la plus grande partie de nos problèmes.
Cas atypique de la décadence de notre pays il faut réformer notre pays en matière d’immigrationSignaler Répondre
Oui, ce n'est pas lui qui est cinglé, ce sont ceux qui dirigent la France.Signaler Répondre
Mais non, ce n'est pas grave, c'est juste un déséquilibré.Signaler Répondre
Et d'ailleurs, c'est tellement bénin qu'il ne sera pas jugé et n'ira jamais en prison. Il aura juste l'obligation de prendre un cachet tous les jours. Et puis s'il ne le prend pas, ça veut dire qu'il se sent guerri, donc il ne sera plus un danger.
Et même, il n'est pas et n'a jamais été une menace puisqu'il est juste déséquilibré.
Allez, continuez à dormir profondément.
Agression vol clandestin etc… avec 1 an de prison qu’il ne fera jamais 3 ans d’interdiction de territoire et c’est hallucinant on voit ca qu’en France ! Il est laisse libre et donc un oqtf de plus dans les rues. N’importe où dans le monde il l’aurait été soit expulsé soit mis en rétention avant expulsion déplorableSignaler Répondre
Vous avez bien resume,leurs seules buts,faire du malSignaler Répondre
Libre vraiment ?... Pire que Villefranche.Signaler Répondre
Ce Houssam S. algérien en situation irrégulière (le Progrès) n'est pas en manque d'argent en plus, ses parents sont patrons d'une grosse agence de pub au bled.
Preuve qu'ils ne viennent même pas pour chercher l'eldorado juste pour f.... le bor.... !
250 000 par an en plus de ce genre de personnages que l'autre a signé...
"Il s’est également vu infliger une interdiction du territoire français pendant trois ans et a été laissé libre à l’issue de l’audience"Signaler Répondre
La schizophrénie française.
Un étranger agresse une personne avec un couteau et laissé libre ? Sa place est en prison et dans l'avion après. Votez bien en 2027.Signaler Répondre
Encore un OQTF qu'on va très prochainement retrouver du côté de la Guillotière.Signaler Répondre