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Villeurbanne : une femme de 108 ans retrouvée dénudée après un cambriolage, une enquête pour agression sexuelle ouverte

Villeurbanne : une femme de 108 ans retrouvée dénudée après un cambriolage, une enquête pour agression sexuelle ouverte

Une habitante de Villeurbanne âgée de 108 ans a été retrouvée partiellement dénudée et en état de choc vendredi 7 août après l’intrusion de plusieurs individus à son domicile. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour vol par effraction et agression sexuelle, sans que la nature exacte des faits subis par la victime soit encore établie.

C’est son auxiliaire de vie qui l’a découverte, vers 10h30, assise sur son canapé et profondément choquée.

À 108 ans, la victime venait manifestement de subir l’intrusion de plusieurs personnes dans son logement de Villeurbanne selon le Figaro.

Selon les premiers éléments, les auteurs auraient forcé une fenêtre de la cuisine avant de fouiller plusieurs pièces. Des bouteilles de parfum ont notamment été dérobées.

Son état conduit le parquet à élargir l’enquête

Le cambriolage a pris une dimension beaucoup plus inquiétante lorsque la centenaire a été retrouvée partiellement dénudée.

Elle a été transportée à l’hôpital afin d’y subir des examens et des prélèvements destinés à déterminer ce qui a pu se produire pendant l’intrusion.

Le parquet de Lyon a donc ouvert une enquête non seulement pour vol par effraction, mais également pour agression sexuelle, "compte tenu de son état de nudité au moment de sa découverte".

À ce stade, cette qualification vise à permettre les investigations nécessaires et ne préjuge pas de ce que les examens médicaux permettront d’établir.

Les enquêteurs doivent désormais identifier les auteurs du cambriolage et reconstituer précisément ce qui s’est passé à l’intérieur du logement.

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19 commentaires
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Pays laxiste le 12/08/2026 à 21:39

On peut seulement espérer que Robert Badinter souffre les tourments de la damnation éternelle qu'il mérite. On peut seulement.... quelle déchéance en France 1981-2026. Le pays est IRRÉCUPÉRABLE.

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emlyon le 12/08/2026 à 21:30

qu'on pende le coupable !!! mais notre justice bienveillante le condamnera à 3 mois de prison avec sursis dans un procès qui aura lieu dans 5 ans votons correctement en 2027

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Moi le 12/08/2026 à 20:14

Ils ont vraiment aucune honte de s'attaquer à une personne âgée, ils apprécieraient que l'on fasse la même chose à leurs grands mères ?

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incroyable le 12/08/2026 à 19:58

pauvre France 🇫🇷 comment peux ton faire sa !!!!!

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Bonjour bonjour le 12/08/2026 à 19:34

Quelle ignominie... jusqu'où allons nous descendre ?

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youyou le 12/08/2026 à 19:26

s’il y a eu viol, il faut émasculer ces personnes qui ne méritent pas ce nom, plutôt des animaux

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nouvelle france le 12/08/2026 à 19:01

Mon dieu, dans quel monde vivons nous...
Mes meilleurs pensées à cette vieille dame.

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Arthur le 12/08/2026 à 18:59

Et ça continue encore et encore
C'est que le début d'accord, d'accord...

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des chiens le 12/08/2026 à 18:37

il faut les retrouver, et diffuser leur photo à ces animaux et aux passages, une bonne dizaine patate de forains histoire de leur remettre les idées en place

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Effectivement le 12/08/2026 à 18:31

Quelle effroyable réalité.
"Orange mécanique" le film de Stanley Kubrick semble insipide a côté de la barbarie commise sur cet être tellement vulnérable et qui subit après 108 années d'une existence bien remplie.
Ces lâches agresseurs mériteraient le châtiment suprême.
Encore et encore Villeurbanne.

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Ex Précisions le 12/08/2026 à 18:21

Il n'y a pas de mots pour écrire ce que je pense de ces individus sans que mon commentaire soit certainement censuré.
Sur les châtiments (pas la justice) qu'ils méritent aussi...

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Catalan le 12/08/2026 à 18:12

le qualificatif d être humain n'existe pas pour les auteurs

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Animaux le 12/08/2026 à 17:51

Des hyènes
Voilà ce que sont ces choses, que l'on ne peut qualifier d'êtres humains.
Vivement l'application de la méthode Dexter

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Jerome Bardella le 12/08/2026 à 17:45

Et comment une personne âgée de cette âge peut habiter seule , ou sont ses enfants ? Courage a cette dame de tout coeur avec elle

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Terrible le 12/08/2026 à 17:39

On a affaire à des individus ou plus précisément des choses qui mériteraient bien au delà de ce que la justice actuelle est en capacité de sanctionner.

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Jacques20 le 12/08/2026 à 17:39

Quelle époque, on s'en prend à des personnes plus que centenaires, sans aucune défense et ils l'ont peut-être agressée sexuellement, en plus.

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Dz69 le 12/08/2026 à 17:38

Abominable ce genre de dinguerie.
Que faire de ces animaux avc une justice si faible.
J'ai une haine contre ce Badinter que tout le monde idolâtreds ce pays, mec au Panthéon maos incroyable mdrrr!! Il nous a viré la peine de mort, pour défendre tous ses cousins les pedophiles et vio... et voilà aujourd'hui on en a tellement besoin !

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L'horreur le 12/08/2026 à 17:36

Mais c'est quoi cette ville???

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Bianca le 12/08/2026 à 17:35

Peine capitale pour ces ordures. Arrêtons de faire les autruches !

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