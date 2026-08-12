Villeurbanne : une femme de 108 ans retrouvée dénudée après un cambriolage, une enquête pour agression sexuelle ouverte

C’est son auxiliaire de vie qui l’a découverte, vers 10h30, assise sur son canapé et profondément choquée.
À 108 ans, la victime venait manifestement de subir l’intrusion de plusieurs personnes dans son logement de Villeurbanne selon le Figaro.
Selon les premiers éléments, les auteurs auraient forcé une fenêtre de la cuisine avant de fouiller plusieurs pièces. Des bouteilles de parfum ont notamment été dérobées.
Son état conduit le parquet à élargir l’enquête
Le cambriolage a pris une dimension beaucoup plus inquiétante lorsque la centenaire a été retrouvée partiellement dénudée.
Elle a été transportée à l’hôpital afin d’y subir des examens et des prélèvements destinés à déterminer ce qui a pu se produire pendant l’intrusion.
Le parquet de Lyon a donc ouvert une enquête non seulement pour vol par effraction, mais également pour agression sexuelle, "compte tenu de son état de nudité au moment de sa découverte".
À ce stade, cette qualification vise à permettre les investigations nécessaires et ne préjuge pas de ce que les examens médicaux permettront d’établir.
Les enquêteurs doivent désormais identifier les auteurs du cambriolage et reconstituer précisément ce qui s’est passé à l’intérieur du logement.
On peut seulement espérer que Robert Badinter souffre les tourments de la damnation éternelle qu'il mérite. On peut seulement.... quelle déchéance en France 1981-2026. Le pays est IRRÉCUPÉRABLE.Signaler Répondre
qu'on pende le coupable !!! mais notre justice bienveillante le condamnera à 3 mois de prison avec sursis dans un procès qui aura lieu dans 5 ans votons correctement en 2027Signaler Répondre
Ils ont vraiment aucune honte de s'attaquer à une personne âgée, ils apprécieraient que l'on fasse la même chose à leurs grands mères ?Signaler Répondre
pauvre France 🇫🇷 comment peux ton faire sa !!!!!Signaler Répondre
Quelle ignominie... jusqu'où allons nous descendre ?Signaler Répondre
s’il y a eu viol, il faut émasculer ces personnes qui ne méritent pas ce nom, plutôt des animauxSignaler Répondre
Mon dieu, dans quel monde vivons nous...Signaler Répondre
Mes meilleurs pensées à cette vieille dame.
Et ça continue encore et encoreSignaler Répondre
C'est que le début d'accord, d'accord...
il faut les retrouver, et diffuser leur photo à ces animaux et aux passages, une bonne dizaine patate de forains histoire de leur remettre les idées en placeSignaler Répondre
Quelle effroyable réalité.Signaler Répondre
"Orange mécanique" le film de Stanley Kubrick semble insipide a côté de la barbarie commise sur cet être tellement vulnérable et qui subit après 108 années d'une existence bien remplie.
Ces lâches agresseurs mériteraient le châtiment suprême.
Encore et encore Villeurbanne.
Il n'y a pas de mots pour écrire ce que je pense de ces individus sans que mon commentaire soit certainement censuré.Signaler Répondre
Sur les châtiments (pas la justice) qu'ils méritent aussi...
le qualificatif d être humain n'existe pas pour les auteursSignaler Répondre
Des hyènesSignaler Répondre
Voilà ce que sont ces choses, que l'on ne peut qualifier d'êtres humains.
Vivement l'application de la méthode Dexter
Et comment une personne âgée de cette âge peut habiter seule , ou sont ses enfants ? Courage a cette dame de tout coeur avec elleSignaler Répondre
On a affaire à des individus ou plus précisément des choses qui mériteraient bien au delà de ce que la justice actuelle est en capacité de sanctionner.Signaler Répondre
Quelle époque, on s'en prend à des personnes plus que centenaires, sans aucune défense et ils l'ont peut-être agressée sexuellement, en plus.Signaler Répondre
Abominable ce genre de dinguerie.Signaler Répondre
Que faire de ces animaux avc une justice si faible.
J'ai une haine contre ce Badinter que tout le monde idolâtreds ce pays, mec au Panthéon maos incroyable mdrrr!! Il nous a viré la peine de mort, pour défendre tous ses cousins les pedophiles et vio... et voilà aujourd'hui on en a tellement besoin !
Mais c'est quoi cette ville???Signaler Répondre
Peine capitale pour ces ordures. Arrêtons de faire les autruches !Signaler Répondre