Villeurbanne : une femme de 108 ans retrouvée dénudée après un cambriolage, une enquête pour agression sexuelle ouverte

C’est son auxiliaire de vie qui l’a découverte, vers 10h30, assise sur son canapé et profondément choquée.

À 108 ans, la victime venait manifestement de subir l’intrusion de plusieurs personnes dans son logement de Villeurbanne selon le Figaro.

Selon les premiers éléments, les auteurs auraient forcé une fenêtre de la cuisine avant de fouiller plusieurs pièces. Des bouteilles de parfum ont notamment été dérobées.

Son état conduit le parquet à élargir l’enquête

Le cambriolage a pris une dimension beaucoup plus inquiétante lorsque la centenaire a été retrouvée partiellement dénudée.

Elle a été transportée à l’hôpital afin d’y subir des examens et des prélèvements destinés à déterminer ce qui a pu se produire pendant l’intrusion.

Le parquet de Lyon a donc ouvert une enquête non seulement pour vol par effraction, mais également pour agression sexuelle, "compte tenu de son état de nudité au moment de sa découverte".

À ce stade, cette qualification vise à permettre les investigations nécessaires et ne préjuge pas de ce que les examens médicaux permettront d’établir.

Les enquêteurs doivent désormais identifier les auteurs du cambriolage et reconstituer précisément ce qui s’est passé à l’intérieur du logement.