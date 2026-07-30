Judiciaire

Insultes antisémites et coup de clé à molette : 18 mois de prison ferme pour un homme à Villeurbanne

Insultes antisémites et coup de clé à molette : 18 mois de prison ferme pour un homme à Villeurbanne

Un homme de 49 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Lyon pour des violences aggravées commises à Villeurbanne. Les faits, sur fond d’insultes antisémites, s’étaient déroulés dans le quartier des Gratte-Ciel.

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné, ce mardi, un homme de 49 ans à 18 mois d’emprisonnement ferme, avec mandat de dépôt, pour une agression survenue quelques jours plus tôt à Villeurbanne.

Les faits remontent au 22 juillet, en fin d’après-midi, dans le quartier des Gratte-Ciel.

Selon les éléments retenus par la justice, le quadragénaire aurait abordé une femme qui se rendait faire des courses. Face au refus de cette dernière, il aurait multiplié les propos insultants, notamment à caractère antisémite.

Prévenu par son épouse, le mari de la victime s’est rendu sur place. La confrontation entre les deux hommes a rapidement dégénéré.

Au cours de l’altercation, le prévenu s’est emparé d’une clé à molette rangée dans son véhicule et aurait porté un coup au visage de son adversaire. Les deux hommes ont ensuite poursuivi leur affrontement au sol, tandis que de nouvelles insultes antisémites auraient été proférées.

À l’issue de la bagarre, les deux protagonistes présentaient plusieurs blessures légères.

Interpellé dimanche matin, le suspect a été placé en garde à vue. Durant son audition, il a contesté être à l’origine des premiers coups ainsi que le caractère antisémite des propos qui lui sont reprochés.

Reconnu coupable de violences aggravées selon le Progrès, il a été condamné à 18 mois de prison ferme et incarcéré à l’issue de l’audience.

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