Villeurbanne : une soirée entre amis tourne au drame, un jeune homme chute du 5e étage

Dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 juillet, quatre jeunes se retrouvaient dans un appartement situé au cinquième étage d'une résidence de la rue Pierre-Louis-Bernaix. Au cours de la soirée, de l'alcool aurait été consommé, au moins par la victime.

Selon le Progrès, le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, se serait senti mal après avoir indiqué vouloir vomir. Ses amis auraient alors décidé de l'installer dans une chambre afin qu'il puisse se reposer.

Vers 3h du matin, les trois autres occupants de l'appartement auraient entendu un bruit provenant de la chambre. En allant vérifier ce qu'il se passait, ils auraient découvert que la fenêtre était ouverte et que leur ami n'était plus dans la pièce.

Une chute de plusieurs étages

Le jeune homme se trouvait au pied de l'immeuble, grièvement blessé après une chute depuis le cinquième étage.

Alertés immédiatement, les sapeurs-pompiers lui ont prodigué les premiers secours avant de l'évacuer en urgence absolue vers l'hôpital Édouard-Herriot, à Lyon. Son état a conduit les médecins à le placer en coma artificiel après son admission.

Les trois amis présents lors de la soirée ont été entendus par les enquêteurs. Leurs déclarations seraient concordantes.

Les investigations devront désormais établir les circonstances précises de cette défenestration. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s'il s'agit d'une chute accidentelle, favorisée par un état d'alcoolisation, ou d'un geste volontaire.