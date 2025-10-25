Faits Divers

Vénissieux : une jeune femme secourue de justesse après une tentative de défenestration

Le pire a pu être évité.

Les pompiers sont intervenus ce samedi 25 octobre, vers 15h10, rue des Martyrs de la Résistance à Vénissieux, pour une tentative de défenestration. 

Alertés par un appel d’urgence, les secours sont arrivés rapidement sur place et ont réussi à récupérer la victime à temps, à l’intérieur de son appartement.

La jeune femme, âgée de 23 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée à l’hôpital.

Mister Dukhon le 25/10/2025 à 22:48
Tanguy. a écrit le 25/10/2025 à 18h28

Dommage, cela aurait fait une hyène de moins sur cette terre de misandre .

On achève bien les chevaux, queldommage qu'on ne fasse de même avec certains abrutis aux commentaires haineux et ô combien stupides, signes d'une absence totale de cerveau.

Vénissian français et fiert le 25/10/2025 à 21:15

Elle aurait pu être de n'importe quel ville de France mais les racistes et peureux derrière leurs téléphones 'auraient pas jacté !

Memphis le 25/10/2025 à 19:18

Elle a attendu les pompiers.....amoureuse de la tenue

question pour un million le 25/10/2025 à 19:11

Fallait lui demander pour qui elle vote avant de la sauver

Amen le 25/10/2025 à 18:23

Cet article est très difficile à comprendre , on peut imaginer plusieurs scénarios différents !
Qui appelle les secours , suicide , crime , pompiers à l'intérieur !

Marks and Lennon le 25/10/2025 à 18:19

Avez-vous jamais vu des cartes postales marquées 'Découvrez Venissieux !' ? Non ? Maintenant vous comprenez mieux l'état mental de la jeune femme.

