Vénissieux : une jeune femme secourue de justesse après une tentative de défenestration

Les pompiers sont intervenus ce samedi 25 octobre, vers 15h10, rue des Martyrs de la Résistance à Vénissieux, pour une tentative de défenestration.
Alertés par un appel d’urgence, les secours sont arrivés rapidement sur place et ont réussi à récupérer la victime à temps, à l’intérieur de son appartement.
La jeune femme, âgée de 23 ans, a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée à l’hôpital.
