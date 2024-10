Défenestration d’un enfant de 8 ans à Villefontaine : la garde à vue de son frère ainé levée pour raisons de santé

Ce dimanche matin, rue de Kahl Am Main, à Villefontaine (Isère), un drame a ébranlé le voisinage lorsqu’un enfant de 8 ans a été retrouvé grièvement blessé après une chute du quatrième étage. Ce sont des voisins qui avaient découvert l’enfant sur leur terrasse au rez-de-chaussée, lui apportant les premiers soins en attendant l’arrivée des secours. Transporté en urgence à l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron (Rhône), l’enfant reste dans un état critique.

Son frère aîné, âgé de 26 ans, était présent dans l’appartement au moment des faits et avait été placé en garde à vue pour "tentative d’homicide sur mineur de moins de 15 ans". Cependant, après un second examen médical ce lundi, l’état de santé du suspect a été jugé incompatible avec la poursuite de la garde à vue. Le parquet de Vienne a donc décidé de lever cette mesure pour permettre une prise en charge médicale sous “un protocole de soins non consentis”.

L’enquête, initiée par le parquet de Vienne, pourrait être transférée au parquet de Grenoble pour l’ouverture d’une information judiciaire.