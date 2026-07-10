Risques d'incendies : les feux d'artifices interdits dans le Rhône par arrêté préfectoral, le spectacle maintenu à Lyon

La préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi sa décision d’interdire, par arrêté préfectoral, les spectacles pyrotechniques, l’usage et le tir de feux d’artifice ainsi que les lâchers de lanternes volantes sur l’ensemble du département du Rhône jusqu’au 15 juillet 2026 à 8h.

'Cette mesure vise à prévenir tout risque d’incendie, dans un contexte où les conditions climatiques accroissent la vulnérabilité des espaces naturels, agricoles et forestiers et conduisent Météo France à classer le Rhône en risque élevé feux de forêt'", indiquent les services de l'Etat.

Les spectacles pyrotechniques et les feux d’artifices pourront toutefois être maintenus, à titre dérogatoire, sous réserve du strict respect des conditions suivantes : une zone de tir située à au moins 500 mètres de tout espace naturel, agricole ou forestier ; la mise en place de moyens de première intervention suffisamment dimensionnés (extincteurs à eau, citernes à eau) ainsi que de personnels dédiés à la sécurité de l’événement, distincts des effectifs du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours.

Selon nos informations, cet arrêté ne remet pas en cause l'organisation du feu d'artifice prévu par la Ville de Lyon le 14 juillet.

"L'arrêté d’interdiction de la Préfecture du Rhône porte sur les feux à moins de 500m d’espaces agricoles naturels ou forestiers. Ainsi, celui de Lyon est donc bien autorisé", nous ont indiqué les services de la municipalité. "A Lyon, nous avons une caserne de pompiers déportée à Fourvière pour la prévention incendie. Les sapeurs-pompiers sont donc au plus près si une intervention s'avère nécessaire. Par ailleurs, et de façon systématique, un l'arrosage préventif est réalisé sur l'ensemble des points de tirs et sur le périmètre de retombées (réalisés par le SDMIS en collaboration avec les artificiers)", nous a-t-on également indiqué.

Enfin, deux visites de sécurité sont prévues les 13 et 14 juillet en présence de l'ensemble des services de sécurité et de secours. La Ville de Lyon sera en lien constant avec la Préfecture pour s'adapter en cas de changement de situation et/ ou déclenchement d'alerte météo, ozone, incendie etc.