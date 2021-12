Covid : les professionnels de l'hôtellerie-restauration confrontés à une vague d'annulation dans le Rhône

La section départementale de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie a dévoilé ce jeudi les résultats d'une enquête auprès des professionnels du secteur. Et 65% des personnes interrogées disent avoir constaté des annulations en raison de la 5e vague de COVID.

"La profession, qui n’a pu travailler qu’au maximum 6 mois en 2021, subit un nouveau coup d’arrêt dans sa reprise", s'alarme l'UMIH.

75% des 3 000 entreprises sollicitées ont déclaré une baisse de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2021. Pour 30% d'entre elles, la baisse atteint les 50%.

"La situation est encore plus dramatique pour les traiteurs, organisateurs de réceptions pour qui la période de fin d’année représente entre 20 et 40% du chiffre d’affaires annuel et qui aujourd’hui sont marquées par les plus forts taux d’annulation de contrats pour les prochaines semaines", indique également l'UMIH.

"On a bien entendu que c’était la fin du "quoi qu’il en coûte" mais notre secteur a manifestement encore besoin de cousu-main alors que s’ouvre une nouvelle période de grande incertitude avec cette 5ème vague épidémique. Le dispositif coûts fixes encore très peu utilisé selon notre enquête – à peine 20% - ou le fonds de solidarité doit pouvoir être réactivé à la demande pour les entreprises qui en auront besoin pour cette fin d’année", a réagi Roland Héguy, le président confédéral UMIH.

Ce dernier appelle "les Français à continuer à aller dans nos restaurants, dans nos discothèques et bowling, de conserver leurs réservations d’hôtel ou faire appel à une prestation traiteur ou d’évènementielle dans la perspective des fêtes de fin d’année" : "Nous sommes une profession responsable. Nous disposons d’un protocole sanitaire strict et de toute l’expérience qui va avec".