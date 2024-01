Près de Lyon : un spectacle annulé suite à une enquête pour atteinte sexuelle

La ville de Charly, située à quelques kilomètres de Lyon, devait accueillir le 16 mars prochain le spectacle "Les étoiles" de Philippe Caubère.

Ce dernier est surtout connu pour avoir interprété le rôle principal dans "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère".

Tiré des textes d’Alphonse Daudet, ce spectacle est passé de nombreuses fois en France.

Mais la ville de Charly a décidé de passer son tour. En effet, une enquête a été ouverte contre le comédien de 73 ans pour "atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité". Faits que le mis en cause a avoué et regretté selon un communiqué de l’AFP.

Après quelques jours de réflexion, Olivier Araujo, maire de Charly, et Yann Botrel, son adjoint, ont décidé d’annuler le spectacle : "si nous entendons la présomption d’innocence, les éléments exposés au grand jour, dont le comédien a lui-même reconnu la véracité […] nous paraissent incompatible avec sa venue", affirme le communiqué de la ville de Charly.

Ce n’est pas la première fois que la ville de Charly décide d’annuler un événement pour de telles accusations en affirmant que "le talent ne justifiera jamais l’injustifiable".