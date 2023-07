Le maire de Charly retrouve une torche devant chez lui

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que les faits se sont déroulés. Olivier Araujo, maire de Charly, a retrouvé devant son portail un dispositif en feu.

La torche en bois a été retrouvée le lendemain matin par un voisin, mais aucune victime ni dégât sont à déplorer.

Dans la commune pourtant calme durant le tumultueux week-end lyonnais, l’acte de malveillance est mal perçu. Une plainte a été déposée.

"L'ensemble des adjoints et conseillers municipaux de la ville de Charly témoignent de leur plus profond soutien à leur Maire et sa famille et condamnant avec grande fermeté cet acte aussi lâche que grave. La République est attaquée dès lors que ses représentants le sont. Le domicile de l'élu doit rester un sanctuaire respecté", déclare le communiqué de la mairie de Charly.

Suite à l’attaque similaire envers le maire de Haÿ-les-Roses, l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité appelle à la mobilisation ce lundi à 12h devant les mairies.