Rhône : un élu de la ville de Charly victime d’une agression homophobe

Le suspect, interpellé, sera renvoyé devant le tribunal judiciaire de Lyon en février 2023. Selon le Progrès, cet individu qui ne vit pas à Charly a alpagué le couple alors que ce dernier sortait de son domicile le 22 octobre dernier..

"Je témoigne de tout mon soutien à mon adjoint et souhaite que toute la lumière soit faite au cours de l'audience correctionnelle. Agresser un élu, c'est agresser la République, bafouer ses valeurs et ses fondements. Les injures à caractère homophobe sont intolérables et doivent être condamnées avec force. Le domicile de chacun doit rester un sanctuaire" estime le maire de la ville, Olivier Araujo, dans un communiqué.