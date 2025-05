Arthur Desachy : "La montée de l'extrême droite banalise et légitime une forme de violence homophobe"

A la veille de la journée internationale de la lutte contre l'homophobie, un rapport a été publié par SOS homophobie. Il relève une hausse de 5% des infractions contre les personnes LGBTQI en 2024.

Arthur Desachy reconnaît une "petite baisse de témoignages auprès de notre association mais les chiffres restent alarmants".

Selon lui, "il y a un courant de parole qui se libère. Il y a plus de gens LGBTQI qui osent l'affirmer maintenant. De fait, il y a des gens plus visibles et plus à risques".

Le référent lyonnais de l'association pointe également la "montée de l'extrême droite qui banalise et légitime une forme de violence".

"Il y a des signaux positifs mais on est mitigé", reconnaît-il, rappelant que la cérémonie très queer des Jeux Olympiques de Paris 2024 avait "entraîné beaucoup de cyberharcèlement".

Place désormais au mois des fiertés puis aux Eurogames à Lyon du 23 au 26 juillet.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Lutte contre l'homophobie

01:17 Profil des victimes et des agresseurs

02:05 Davantage de plaintes

02:52 Origine de l'homophobie

04:30 Progressions

06:45 Eurogames