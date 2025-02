Lyon : le drapeau du centre LGBTI+ arraché, une plainte déposée contre ce "geste de haine"

Le drapeau du centre LGBTI+ de Lyon arraché ce week-end.



Ce geste de haine rappelle l'urgence de continuer à lutter pour l'égalité et les droits de tous et toutes.



Les nouvelle conquêtes pour l'égalité et le combat contre l'intolérance ne s'arreteront pas ! ✊ pic.twitter.com/7koNRQ82Kt