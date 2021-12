"Si mon fils est gay, je lui arrache la tête" : SOS Homophobie dénonce les propos du rappeur lyonnais

Ce mercredi, c’est au tour de SOS Homophobie de dénoncer les propos tenus par ce rappeur de petite envergure. Pour rappel, dans une publication Tik Tok, ce dernier avait déclaré qu’il n’hésiterait pas à "arracher la tête de son fils" si ce dernier était homosexuel.

Le « rappeur » lyonnais Denis Albash vient de poster une vidéo homophobe où il fait part de sa volonté « d’arracher » la « tête » de son fils, s’il « devenait », un jour, homosexuel. Quant aux commentaires, ils sont à l’image de l’auteur de la vidéo…



Cc @stop_homophobie pic.twitter.com/22asygEoNZ — MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) December 20, 2021

"C’est avec la plus grande fermeté, mêlée de colère et d’indignation que nous dénonçons les propos homophobes du rappeur lyonnais Denis Albash sur @TikTok_France. Nous le considérons par ailleurs responsable du déferlement de commentaires haineux que ses propos génèrent. Nous ne souhaitons faire de publicité à ces comportements odieux, à ces paroles abjectes et coupables, ni à ce genre d’individus épris de haine, mais nous ne pouvons nous taire", s’est indignée l’association dans un communiqué.

SOS Homophobie a par ailleurs tenu à saluer "la rapide condamnation de ces propos par la Préfecture" et a annoncé soutenir l’ensemble des plaignants.

[Violences #LGBTphobes]

En République, chaque citoyen doit être respecté quelle que soit son orientation sexuelle. Le préfet condamne fermement ces propos de haine et saisit le procureur de la République de Lyon au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale.

cc @DILCRAH https://t.co/pViGwNOSBg — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 22, 2021

Enfin, l’association représentante d’intérêts se félicite "qu’à Lyon particulièrement aujourd’hui, et depuis la mise en place d’une convention multipartite de lutte contre la haine LGBTIphobe, la chaîne d’acteurs associatifs, institutionnels et judiciaires sont unis pour ne rien laisser passer de ces actes odieux".

Si la vidéo a été supprimée, le procureur de la République a d'ores et déjà été saisi. Denis Albash devrait donc très vite être présenté à la Justice.