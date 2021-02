Polémique sur la venue du rappeur lyonnais L’Allemand dans la Loire

Dans un communiqué, le groupe municipal frontiste de Saint-Chamond dans la Loire reproche une subvention votée récemment par la municipalité. Le coup de pouce, d’un montant de 8 837 euros, sera versé à l’association ATOUT MONDE, qui espère organiser un concert de rap le 27 mars prochain dans la commune.

Parmi les artistes qui se produiront lors de l’événement, on retrouve un Lyonnais : L’Allemand SixNueve, originaire des Minguettes à Vénissieux. Pour le RN, le rappeur "se revendiquant 100% algérien et musulman" pourrait enfreindre "plusieurs principes de lois et des valeurs de la République tels que l’atteinte à la laïcité, l’apologie du terrorisme, l’atteinte à la dignité de la femme" ou encore "l’outrage sur personnes dépositaires de l’autorité républicaine". En cause, comme toujours dans ces débats, les paroles du chanteur vénissian.

A la mairie de Saint-Chamond, l'adjointe à la culture Sandrine Françon explique que le montant n'est pas celui qui sera versé à ATOUT MONDE, mais le cachet de l'artiste qui se produira lors de la soirée pour mettre en avant des talents locaux. C'est d'ailleurs le Conseil Consultatif de la Jeunesse de Saint-Chamond qui a sélectionné la venue de L'Allemand.

Le RN de Saint-Chamond, par leur représentante Isabelle Surply, compte désormais "saisir le Tribunal Administratif pour casser la subvention". L’élue s’engage en effet "à ce que pas un centime ne soit versé à l’anti-France, l’anti-Flic et l’anti-Femme". Son communiqué se termine par un message "stop à l’islamo-gauchisme".

Une polémique qui ne devrait néanmoins pas affecter la popularité du rappeur. Son dernier clip, dévoilé il y a cinq jours, culmine déjà à plus de 500 000 vues. Selon nos informations, L'Allemand pourrait aussi porter plainte pour diffamation après les propos virulents d'Isabelle Surply.