L’A89 fermée entre Rhône et Loire cette semaine

Il va falloir anticiper si vous avez prévu de circuler sur l’A89 cette semaine. L’autoroute entre Rhône et Loire sera fermée de nuit dès ce lundi et jusqu’à ce jeudi 20 juillet. La circulation sera coupée à compter de 20 h et jusqu‘à 6 h le lendemain matin.

Dans un premier temps, ce lundi soir entre 20h et 6h, l’A89 sera fermée en direction de Lyon, entre Balbigny N°33 et Tarare-Est N°35.

Il sera obligatoire de quitter l’autoroute à Balbigny et suivre les itinéraires de substitution S17 puis S19, fléchés en jaune sur les panneaux de signalisation, pour rejoindre l’A89 à Tarare-Est.

Fermeture des tunnels

Pour la suite des opérations, les travaux seront menés dans l’autre sens de circulation, en direction de Clermont-Ferrand. La fermeture de l’A89 sera effective entre les échangeurs de Tarare-est et Balbigny.

Enfin mercredi et jeudi, des travaux concerneront les trois tunnels, à savoir Violay, Buissière et Chalosset. L’autoroute A89 sera fermée entre Balbigny et Tarare-est, dans les deux sens de circulation.