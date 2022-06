Charly : une ferme semencière afin d’accroître l’agriculture locale de la Métropole de Lyon

L’autonomie alimentaire du territoire s’élève actuellement à 5%. La Métropole de Lyon, depuis le début du mandat de Bruno Bernard, souhaite développer une agriculture nourricière qui encourage les paysans du territoire à diversifier leurs productions locales. Elle souhaite ainsi offrir aux habitants une alimentation de qualité, tournée vers les circuits courts et de proximité.

L’objectif aujourd'hui est également de développer un réseau de production de semences variées et adaptées aux effets du changement climatique : sécheresse, épisode de grêle et de pluies fortes ou encore la canicule.

Afin de mettre en oeuvre ce projet et d’avoir la première ferme semencière, la Métropole a émis un appel à candidature en juillet 2021. Parmi tous les candidats, c’est celui du Centre de Ressources de Botanique Appliquée (CRBA) qui a retenu son attention. Créé en 2008, ce centre se situe à Charly, au sud de Lyon. La commune abrite la ferme Melchior et la Station d’expérimentation acrobatique Valvilov. Le CRBA dispose aujourd'hui de 130 variétés de roses, 200 variétés de fruitiers et 3000 variétés de légumes et de céréales.

Ce mardi, l'inauguration de la première ferme semencière s’ajoute aux ressources du CRBA. Après avoir investi 100 000 euros, elle va garantir une plus grande autonomie des paysans et des jardiniers en matière de semences. Les variétés seront plus résilientes aux effets du réchauffement climatique : elles sont plus résistantes à la sécheresse, plus économes en eau et plus résistantes aux maladies afin d’éviter l’utilisation de produits chimiques. Les semences seront également soumises à des contrôles en laboratoire afin qu’elles apportent toutes les valeurs nutritionnelles dont les habitants ont besoin.

" En sélectionnant les meilleures variétés de semences, nous apportons une réponse concrète d’adaptation au changement climatique et contribuons à la protection de l’agriculture sur notre territoire", déclare Jérémy Camus, vice-président de la Métropole, délégué à l’Agriculture, l’Alimentation et la Résilience du territoire.

Ces semences vont suivre un process précis : une fois les variétés testées dans la Station Valvilov, puis évaluées sur des surfaces de production dans la ferme Melchior du CRBA, celles-ci seront ensuite envoyées sur le site de le ferme semencière pour être reproduites en nombre. Elles seront alors distribuées aux céréaliers, aux producteurs de légumineuses et aux maraîchers bio du territoire. Ce sont au total 3 000 m2 de terrain qui sont mobilisés afin de réaliser ce projet.

La ferme dispose d’un large panel de semences, on peut retrouver par exemple des aubergines, de l’avoine, du basilic, du melon ou encore du chou ou du piment : "Certains pensent qu’il n’y a rien de plus similaire à une tomate qu’une autre tomate. Or, chaque variété de légume possède une saveur particulière, et se cuisine différemment. Pour un passionné du goût, c’est une chance que de pouvoir travailler avec des variétés rares, que l’on a perdu l’habitude de cuisiner. Cette ferme va permettre un accès à des variétés exceptionnelles, tant au point de vue gustatif que nutritionnel", partage Christian Têtedoie, chef lyonnais étoilé, et soutien du projet.

L’objectif de cette ferme est de faire redécouvrir des variétés qui sont originaires de Lyon et qui ont été oubliées, qui sont de plus très résistantes aux changements climatiques. Comme la tomate monstrueuse de Lyon, le melon de Pierre-Bénite ou encore le cardon vert de Vaulx-en-Velin. Par la suite, la Métropole aimerait les introduire de nouveau dans les assiettes des jeunes à la cantine des collèges.

Pour mener à bien cette recherche, les cinq membres de l’équipe du CRBA seront mobilisés. Un recrutement progressif pour renforcer l’équipe de terrain sera effectué pour atteindre l’objectif de 4 ETP par hectare de terrain cultivé. Cet établissement sera la première pierre qui constituera le futur réseau de fermes semencières implantées sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ce sont au total quatre autres fermes qui seront déployées dans les quatre coins de la ville tout au long du mandat.

A.P.