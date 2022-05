La ville de Charly signe "la déclaration universelle des droits de l’humanité"

La ville de Charly va rejoindre Strasbourg, Paris ou encore Marseille en signant "la déclaration universelle des droits de l’humanité".

"Ce texte est l’aboutissement des réflexions de groupe de travail mis en place en 2015, à la demande du Président de la République et piloté par Madame Corinne Lepage, afin que soient posés les droits de l’humanité, à savoir "le droit pour tous les habitants de la Terre de vivre dans un monde dont le futur n’est pas compromis par l’irresponsabilité du présent"", indique la municipalité de Charly.

La signature se fera à 10h en présence de l’ancienne députée européenne et fondatrice de la DDHU, Corinne Lepage, Christophe Giovannetti, ambassadeur de la DDHU auprès des institutions, des villes et des associations françaises, des maires de Pierre-Bénite et de Vernaison, Jérôme Moroge et Julien Vuillemard.