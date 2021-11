Cimetière de Charly : la Métropole de Lyon revient en arrière et va aussi étudier d'autres sites

Et si Bruno Bernard avait entendu la colère de cette petite commune du sud-ouest de la Métropole de Lyon ?

Ce mercredi après-midi, la collectivité a annoncé qu'une récente séance de travail entre le président écologiste et le maire de Charly Olivier Araujo avait permis de "remettre à plat le dossier relatif à la création d'un nouveau cimetière dans la Métropole de Lyon".

Le dossier Charly n'est pas abandonné, mais la Métropole s'engage à "lancer de nouvelles études des sites susceptibles d'accueillir un cimetière". D'autres communes vont donc être prospectées et il reviendra à Bruno Bernard de trancher.

La Métropole imposera un projet quoi qu'il arrive

Les deux élus se sont aussi mis d'accord sur l'avenir du site charlyrot de 14 hectares. Si le cimetière venait à s'y implanter progressivement, une partie serait réservée à un projet agricole pour redynamiser la production du territoire. Et si le cimetière se faisait ailleurs, ce serait alors l'intégralité des 14 hectares qui serait développé sur ce volet agricole.

Un compromis malin de la part des écologistes, qui ferment ainsi la porte aux projets parallèles du maire Olivier Araujo, qui souhaitait faire construire un complexe sportif et une zone artisanale.

Pour rappel, à cause de la saturation à venir des différents cimetières de l'agglomération, la Métropole avait choisi Charly pour accueillir le prochain site. Ce qui aurait entraîné la destruction d'un bois et de terres agricoles. En contrepartie, la collectivité promettait de développer davantage les transports en commun pour mieux desservir Charly. Début septembre, une manifestation avait réuni une centaine de personnes opposées. Une pétition en ligne a également recueilli près de 30 000 signatures. Le cimetière était rapidement devenu l'un des symboles de la grogne des maires des petites communes face aux écologistes, conduisant à la menace d'un Métropolexit. LyonMag avait consacré la Une de son mensuel d'octobre à la révolte de l'Ouest lyonnais.

"Un rapport étroit avec les territoires"

"Je me réjouis de la décision prise par le Président de la Métropole de remettre à plat ce projet et de relancer les études des sites susceptibles d’accueillir un cimetière Métropolitain, a réagi Olivier Araujo dans un communiqué de presse. Nous avons fait le choix de porter conjointement un programme agricole fort. La Commune de Charly et les Charlyrots sont toujours force de proposition lorsqu’ils sont associés aux décisions qui les concernent".

De son côté, Bruno Bernard estime qu'il "est indispensable que nous puissions lancer rapidement la construction d’un nouveau site, que nous souhaitons fortement paysagé. Mais ce projet doit s’élaborer dans un rapport étroit avec les territoires. C’est que nous faisons pour ce projet à vocation métropolitain, comme pour les autres sur l’ensemble de la Métropole de Lyon".