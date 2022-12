Emma Loiselle, humoriste et attachée parlementaire : "Le public lyonnais est excellent!"

Avec son spectacle engagé et décapant, "Femme de mère en fille depuis que l'Homme est homme", en représentation cette semaine pour quatre soirs à l'espace Gerson, cette nouvelle humoriste va vous étonner... et faire beaucoup rire ! A quelques jours de son passage lyonnais, Lyon Femmes l'a interviewée.

Lyon Femmes : Vous avez la double casquette d'humoriste et d'attachée parlementaire. Est-ce des rôles contradictoires ou complémentaires ?

Emma Loiselle : C'est absolument complémentaire ! Ça me permet à la fois d'être dans l'ombre, toute la semaine à l'Assemblée, et dans la lumière, en fin de semaine, quand je suis sur scène. J'essaie de mettre en lumière le... (Lire la suite sur Lyon Femmes)