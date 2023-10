Lyon : Grégory Doucet interdit le spectacle de Dieudonné prévu ce vendredi soir 

C’est le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a annoncé qu’il avait décidé, "en lien avec la Préfecture, d’interdire la représentation du spectacle de M. Dieudonné M'Bala M'Bala". Pour l’édile, la décision est justifiée par "ses condamnations pour propos négationnistes et incitation à la haine" qui "sont incompatibles avec les valeurs de la République".

Le spectacle nommé "Sous bracelet : un spectacle hors du commun", devait se tenir dans un lieu tenu secret. En août, déjà, la municipalité écologiste de Lyon avait pris une décision similaire pour interdire le spectacle de Dieudonné. Ce dernier s'était alors rabattu sur un champ privé à Décines.

Pour rappel, ce mercredi la branche Auvergne-Rhône-Alpes du Crif avait demandé l’interdiction de la représentation, en appelant Grégory Doucet à "agir avec responsabilité et préserver la démocratie et les valeurs de respect et de vivre-ensemble."