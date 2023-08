Dieudonné à Lyon : le CRIF demande à Grégory Doucet d’interdire ses représentations

Après avoir été déprogrammé par un arrêté municipal ce jeudi à Toulouse, Dieudonné doit se rendre à Lyon ce samedi à 20h pour interpréter son spectacle "Dieudonné sous bracelet", dans un lieu tenu secret. La venue de l’humoriste fait beaucoup parler et le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) demande à la Ville de Lyon de suivre l’exemple toulousain.

Ce mercredi, la branche Auvergne-Rhône-Alpes du Crif tente d’empêcher sa venue à travers un communiqué appelant Grégory Doucet à "agir avec responsabilité et préserver la démocratie et les valeurs de respect et de vivre-ensemble." En plus du maire de Lyon, l’organisation a également envoyé une requête à Fabienne Buccio, la préfète du Rhône, ainsi qu’à Ivan Bouchier, délégué à la défense et à la sécurité publique.

Comme très régulièrement avant les représentations de Dieudonné partout en France, le Crif mentionne ses "liens étroits avec l’extrême droite" ainsi que ses condamnations pour des propos "antisémites, négationnistes, complotantes, homophobes et incitant à la haine raciale. Malgré son affirmation de se présenter comme un “politico-humoriste”, ses discours sont souvent empreints de haine et de radicalisme" est-il précisé dans le communiqué du Crif qui souligne que "la liberté d’expression ne peut servir de prétexte pour justifier des discours haineux et irrespectueux envers toute une partie de la population."

En attendant la réaction de Grégory Doucet, l’humoriste controversé vient d’annoncer sur son site, en plus de la représentation de ce samedi, une date supplémentaire pour son nouveau spectacle, le 20 octobre prochain. Les lieux ne sont pour rappel précisés qu’aux détenteurs de billets, peu de temps avant la représentation.

Dieudonné ne s’arrête pas là et a annoncé sur son site qu’une troisième représentation pourrait avoir lieu le dimanche 17 décembre prochain, à 18h, dans un lieu comme toujours tenu secret.