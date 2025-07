Dieudonné prévoyait de jouer son spectacle Istanbul à Lyon, la préfète du Rhône l'interdit

L'humoriste polémique comptait se produire ce vendredi soir dans l'agglomération lyonnaise. Mais il risque d'avoir du mal à jouer son "spectacle explosif" Istanbul puisque la préfète du Rhône Fabienne Buccio a pris un arrêté pour l'en empêcher.

Dans son arrêté, la représentante de l'Etat rappelle que "l'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination est interdite et est réprimée pénalement", avant de lister les condamnations de Dieudonné et les précédentes interdictions préfectorales dont il a fait l'objet dans la région. Ainsi que les risques de "troubles matériels et immatériels" si le spectacle venait à se tenir dans le département.

Si Dieudonné venait à jouer tout de même son spectacle, il risquerait jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende.

A plusieurs reprises, l'humoriste jouait au jeu du chat et de la souris avec les autorités, prévenant son public au dernier moment par SMS sur le lieu choisi pour le spectacle, généralement chez un particulier et en zone rurale ou péri-urbaine.