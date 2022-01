"Capitale française de la Culture" : Roselyne Bachelot et les écoliers ouvrent une année-charnière à Villeurbanne

Habitants et visiteurs se sont réunis rue du 4 aout 1789 pour assister au défilé inaugural de #Villeurbanne2022, "Capitale française de la Culture". Mais avant ça, le maire de la Ville, Cédric Van Styvendael, avait donné rendez-vous aux officiels et à quelques privilégiés dans la cour de l’école Jules-Ferry rue de la Baïsse.

Le recteur de l’Académie de Lyon, Olivier Dugrip, et le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, étaient eux aussi présents pour accueillir à 17h15 la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Le choix de ce lieu n’est pas anodin. "Nous voulions lancer les festivités ici car Villeurbanne a été choisie (comme "Capitale française de la Culture", ndlr) pour ce genre d’initiatives", a déclaré Cédric Van Styvendael en évoquant la dispersion des 700 évènements culturels de 2022 aux quatre coins de la Ville comme ici ce soir, dans une cour d’école.

Ce sont d’ailleurs les élèves de l’école Jules-Ferry qui ont officiellement proposé le premier spectacle avec l’aide de la compagnie Komplex Kapharnaüm. Un film évoquant les cauchemars et les rêves des enfants a d’abord été projeté avant que ces images ne prennent vie grâce à un habile jeu de caméra et de réalisation.

🎭 - Symboliquement, ce sont les enfants qui, en compagnie de @R_Bachelot, lancent #Villeurbanne2022, Capitale Française de la Culture pic.twitter.com/Xos1geUYnN — Lyon Mag (@lyonmag) January 7, 2022

Une poétique mise en scène dans une rue noire de monde

Les convives n’avaient donc plus qu’à suivre les petits Villeurbannais jusqu’à la rue du 4 août en se laissant émerveiller par les immenses projections lumineuses sur les murs des immeubles voisins.

L’axe était noir de monde, une scène si peu habituelle en ces temps de pandémie. Pour autant, Cédric Van Styvendael a assuré, sous le contrôle du préfet, que les consignes sanitaires étaient respectées.Il y a pourtant eu surement un peu plus de 5000 personnes ce vendredi soir entre la rue du 4 août et la place Lazare-Goujon où le défilé a fini sa marche. Mais là, les pass sanitaires ont été contrôlés, a assuré le maire.

Roselyne Bachelot "folle de joie d’être là"

Peu importe, "ce spectacle extraordinaire permet d’associer la jeunesse à la Culture", a confié la ministre Roselyne Bachelot impressionnée, voire émue, par l’évènement. "Je suis folle de joie d’être là et de voir la façon dont ça se passe. Nous avons vraiment entamé de belle façon cette implication capitale", a-t-elle poursuivi en dressant le parallèle avec l’entame de l’année européenne de la Jeunesse en 2022.

"J’attends de ce label de ‘Capitale française de la Culture’ qu’il dise que la vie culturelle est extrêmement intense dans les territoires. Bien sûr, nous avons de grands outils à Paris, mais ce label est une consécration et une reconnaissance (…) Villeurbanne me donne l’occasion de concrétiser mon engagement", a conclu la résidente du Palais-Royal.

De son côté, Cédric Van Styvendael a plusieurs fois confié, notamment à LyonMag, qu’il espérait que cette année "Capitale" ait des bénéfices sur le long terme pour la vie culturelle et associative villeurbannaise. Tout comme la ministre, il pense que chaque être humain renferme un potentiel artistique et que ce genre d’évènements peut permettre à ce dernier d’éclore.

Sur ces mots, le spectacle à la fois étrange et poétique mené par les enfants a laissé place à 18h15 à un défilé de la Compagnie Off. D’immenses girafes rouges ont envahi la rue avec à leur tête une cantatrice qui chantait des airs d’opéra. Instant magique pour les très nombreuses familles présentes.

"Villeurbannais, ce soir, vous êtes la capitale de la France"

Tout doucement, la marrée humaine a rejoint la place Lazare-Goujon et le parvis de la mairie pour écouter les discours cette fois-ci officiels. "C’est un jour historique, c’est un moment émouvant", a entamé Cédric Van Styvendael. "Chers Villeurbannais, ce soir, vous êtes la capitale de la France !", a enchainé Roselyne Bachelot sous un tonnerre d'applaudissements.

Une capitale d'un soir qui va donc vivre à un rythme effréné tout au long de l'année. Une trentaine de festivals, 300 spectacles, 200 concerts, 22 parcours patrimoniaux et quatre expositions sont d'ores et déjà prévus. Il y en aura pour tous les goûts et l'immense majorité des évènements sera gratuite.

Le programme complet ici.

L.M.