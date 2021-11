Lyon : un spectacle de sons et de lumières pendant un mois sur la basilique de Fourvière

C’est un peu une Fête des lumières avant et après l’heure qui sera visible dès la semaine prochaine sur la façade de la basilique de Fourvière. Mais surtout une réponse aux interrogations concernant l’absence de ce monument emblématique de la programmation de l’édition 2021 de la Fête des Lumières. La basilique va en effet s’illuminer tous les soirs du 2 décembre au 2 janvier à l’occasion d’un spectacle lumineux et sonore d’une vingtaine de minutes proposée dans le cadre de la Région des Lumières. L’opération, menée depuis quatre ans, a pour objectif de mettre en avant les grands sites régionaux tout au long de l’année à travers des spectacles. "On se réapproprie des monuments dont on ne connait pas forcément l’histoire", s’est félicité ce jeudi matin Laurent Wauquiez lors de la conférence de presse de présentation de l’évènement.

Il faut dire que le projet sur la basilique de la colline qui prie était discuté depuis maintenant quatre ans entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Fondation Fourvière. Le spectacle voit donc le jour cette année avec notamment aux manettes "Les Allumeurs de Rêves" dont le show "Lyon, terre aux lumières" installé sur la place des Terreaux en 2014 avait conquis les visiteurs à l’occasion de la Fête des Lumières. Budget du spectacle : 1,6 millions d’euros.

Ce sont cinq tableaux mettant à l’honneur l’histoire de Lyon qui seront à découvrir avec les yeux et les oreilles : les origines de Lugdunum, le Vœu des échevins de 1643 ou encore la naissance de la fête des lumières en 1852. "C’est une partie de l’histoire lyonnaise. Nous n’avons pas la prétention en 17 minutes de raconter toute l’histoire de Lyon qui est hyper riche. Mais ça peut donner envie aux gens de creuser, de revenir à Fourvière ou d’aller à Lugdunum pour voir le côté archéologique. On veut encourager les gens à se réintéresser à leur histoire et à l’histoire de Lyon", assure Philippe Castaing, vice-président de la Fondation Fourvière.

Concernant une éventuelle concurrence entre la Région des Lumières et la Fête des Lumières qui se chevaucheront le temps de quatre jours du 8 au 11 décembre, il n’est pas question de l’évoquer. Bien au contraire. Tout est prévu pour ne pas se gêner à l’exemple des projecteurs prévus sur la basilique de Fourvière qui ne passeront pas en dessous de la ligne d’horizon…

La Région des Lumières à Fourvière

Du 2 décembre au 2 janvier de 18h45 à 21h45 (le 8 décembre de 21h30 à 23h)

Pas de spectacle les 24 et 25 décembre

L’accès au site est conditionné au respect des réglementations sanitaires en vigueur

A.D.