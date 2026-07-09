Ce robot équipé d’IA surveille désormais les parkings de l’aéroport de Lyon

Un nouveau "gardien" sillonne les parkings de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Aéroports de Lyon⁠ a annoncé le déploiement expérimental d’Ascento Guard, un robot de surveillance autonome destiné à renforcer la sécurité des espaces de stationnement. Le dispositif est testé depuis le 3 juillet pour une durée de deux mois, en partenariat avec la société de sécurité Byblos Group⁠.

Conçu pour assurer des missions de dissuasion, de contrôle et de détection, Ascento Guard embarque plusieurs technologies de surveillance avec des caméras à 360 degrés et thermiques, des projecteurs intégrés, un système d’intelligence artificielle et une mobilité adaptée aux espaces extérieurs et aux rampes d’accès.

Le robot dispose d’une autonomie d’environ huit heures et peut patrouiller de manière continue sur les différents parkings.

Premier aéroport français à tester cette technologie

Aéroports de Lyon affirme être le premier aéroport français à mettre en œuvre ce type de solution robotisée pour la surveillance de ses infrastructures. L’objectif affiché est de compléter les dispositifs humains et les systèmes de vidéosurveillance déjà en place tout en améliorant la détection d’incidents potentiels.

L’exploitant précise que le robot intègre plusieurs dispositifs destinés à préserver la vie privée des usagers.

Les visages sont notamment floutés par défaut et les paramètres de captation peuvent être adaptés afin de respecter les exigences en matière de protection des données personnelles et de cybersécurité.

L’aéroport avait déjà expérimenté ces dernières années plusieurs solutions technologiques, parmi lesquelles le robot voiturier Stan ou encore des services d’assistance virtuelle basés sur l’intelligence artificielle.

"L’intégration d’Ascento Guard renforce la sécurité des infrastructures tout en offrant une tranquillité d’esprit accrue aux passagers", souligne Cédric Fechter, président du directoire d’Aéroports de Lyon.