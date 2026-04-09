Transports

Lyon-Saint-Exupéry parmi les aéroports français les plus touchés par les retards, selon une étude

Lyon-Saint-Exupéry parmi les aéroports français les plus touchés par les retards, selon une étude

L’aéroport Lyon-Saint-Exupéry figure dans le top 10 des plateformes françaises les plus concernées par les retards au départ, d’après une étude de Luko by Allianz Direct. La plateforme lyonnaise affiche 22 minutes de retard pour 100 départs analysés.

Les voyageurs au départ de Aéroport Lyon-Saint-Exupéry ont intérêt à prévoir un peu de marge. Selon une analyse réalisée par Luko by Allianz Direct, la plateforme lyonnaise fait partie des aéroports français les plus touchés par les retards, avec 22 minutes de retard cumulées pour 100 départs.

Un niveau qui place Lyon-Saint-Exupéry au 7e rang national, à égalité avec Toulouse et Paris-Orly dans cette étude.

Sur la période analysée, l’aéroport lyonnais totalise 7842 minutes de retard sur 35 323 départs (22 minutes pour 100 vols), reflet d’un trafic soutenu et d’une activité particulièrement dense.

L’étude souligne que la position de Lyon comme hub régional majeur, entre vols domestiques, liaisons européennes et long-courriers, complexifie la gestion opérationnelle quotidienne.

Pour les auteurs de l’étude, ces résultats s’expliquent par la structure même des grandes plateformes.

"La densité du trafic et la multiplicité des correspondances rendent la gestion des flux particulièrement exigeante", souligne Luko by Allianz Direct.

Beauvais et Bergerac en tête du classement

À l’échelle nationale, c’est l’Aéroport de Beauvais-Tillé qui apparaît comme le plus touché, avec 75 minutes de retard pour 100 départs, devant Bergerac (72 minutes) et Paris-Charles-de-Gaulle (60 minutes).

À l’inverse, plusieurs petits aéroports régionaux affichent une ponctualité quasi parfaite, comme Brest, Annecy ou Cannes-Mandelieu, avec aucun retard significatif relevé sur la période étudiée.

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lyon saint exupéry

aéroport de Lyon St Exupéry

1 commentaire
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Ex Précisions le 09/04/2026 à 15:31

Pour une fois ce n'est pas la faute de B.Bernard ;-)

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