Lyon-Saint-Exupéry parmi les aéroports français les plus touchés par les retards, selon une étude

Les voyageurs au départ de Aéroport Lyon-Saint-Exupéry ont intérêt à prévoir un peu de marge. Selon une analyse réalisée par Luko by Allianz Direct, la plateforme lyonnaise fait partie des aéroports français les plus touchés par les retards, avec 22 minutes de retard cumulées pour 100 départs.

Un niveau qui place Lyon-Saint-Exupéry au 7e rang national, à égalité avec Toulouse et Paris-Orly dans cette étude.

Sur la période analysée, l’aéroport lyonnais totalise 7842 minutes de retard sur 35 323 départs (22 minutes pour 100 vols), reflet d’un trafic soutenu et d’une activité particulièrement dense.

L’étude souligne que la position de Lyon comme hub régional majeur, entre vols domestiques, liaisons européennes et long-courriers, complexifie la gestion opérationnelle quotidienne.

Pour les auteurs de l’étude, ces résultats s’expliquent par la structure même des grandes plateformes.

"La densité du trafic et la multiplicité des correspondances rendent la gestion des flux particulièrement exigeante", souligne Luko by Allianz Direct.

Beauvais et Bergerac en tête du classement

À l’échelle nationale, c’est l’Aéroport de Beauvais-Tillé qui apparaît comme le plus touché, avec 75 minutes de retard pour 100 départs, devant Bergerac (72 minutes) et Paris-Charles-de-Gaulle (60 minutes).

À l’inverse, plusieurs petits aéroports régionaux affichent une ponctualité quasi parfaite, comme Brest, Annecy ou Cannes-Mandelieu, avec aucun retard significatif relevé sur la période étudiée.