Rillieux-la-Pape : une voiture incendiée en pleine nuit, les habitants des Semailles à bout

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai, aux alentours de 2h du matin, dans une copropriété située avenue Général-Leclerc, au cœur du quartier des Semailles.

D’après le Progrès des individus se seraient attaqués au véhicule stationné sur un parking résidentiel avant d’y mettre le feu. Avant l’incendie, la voiture aurait subi de nombreuses dégradations, notamment au niveau des vitres.

À l’arrivée des secours, le véhicule était déjà largement embrasé. Les sapeurs-pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu vers 2h30 grâce à l’intervention d’un fourgon incendie. Aucun autre véhicule n’a été touché par les flammes.

Dans le quartier, cet incendie suscite une nouvelle fois colère et lassitude. Plusieurs habitants dénoncent une situation devenue récurrente dans ce secteur du centre-ville de Rillieux-la-Pape. Depuis plusieurs mois, les départs de feu visant des voitures se multiplient dans le quartier des Semailles, alimentant un climat d’inquiétude chez les riverains.

Un précédent incendie de véhicule avait déjà été signalé au mois d’avril dans ce même secteur. Pour de nombreux habitants, ces actes répétés participent à une dégradation du quotidien et renforcent le sentiment d’insécurité dans la copropriété concernée.

Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de cet incendie volontaire et d’identifier les auteurs.