Rillieux-la-Pape : une voiture incendiée en pleine nuit, les habitants des Semailles à bout

Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai, aux alentours de 2h du matin, dans une copropriété située avenue Général-Leclerc, au cœur du quartier des Semailles.
D’après le Progrès des individus se seraient attaqués au véhicule stationné sur un parking résidentiel avant d’y mettre le feu. Avant l’incendie, la voiture aurait subi de nombreuses dégradations, notamment au niveau des vitres.
À l’arrivée des secours, le véhicule était déjà largement embrasé. Les sapeurs-pompiers ont finalement réussi à maîtriser le feu vers 2h30 grâce à l’intervention d’un fourgon incendie. Aucun autre véhicule n’a été touché par les flammes.
Dans le quartier, cet incendie suscite une nouvelle fois colère et lassitude. Plusieurs habitants dénoncent une situation devenue récurrente dans ce secteur du centre-ville de Rillieux-la-Pape. Depuis plusieurs mois, les départs de feu visant des voitures se multiplient dans le quartier des Semailles, alimentant un climat d’inquiétude chez les riverains.
Un précédent incendie de véhicule avait déjà été signalé au mois d’avril dans ce même secteur. Pour de nombreux habitants, ces actes répétés participent à une dégradation du quotidien et renforcent le sentiment d’insécurité dans la copropriété concernée.
Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes de cet incendie volontaire et d’identifier les auteurs.
Ben quoi, aux semailles la racaille sème (des voitures brûlées)...Signaler Répondre
Comme ils sèment de la délinquance variée c'est tous les mois de l'année dans ce quartier ;-)
La nouvelle France promoted by La France IncapableSignaler Répondre
Tant qu'il y aura du trafic de drogue le problème persisteraSignaler Répondre
pendant les élections municipal les maires de droite et extrême droite on répéter de rendre leur ville tranquille sans crime sans violence encore la droite qui ment sur la sécurité après Chirac et Sarkozy et Macron tout le même à mentirSignaler Répondre
Ftg victimeSignaler Répondre
encore le réchauffement climatique et les phénomènes d'auto combustions ; il faut s'y habituerSignaler Répondre
.....nos idéologues la réponse est : oui.Signaler Répondre
En période de canicule la peine encourue devrait être double !Signaler Répondre
Un feu de joie pour de vrais p'tits cons !Signaler Répondre
c’est d’interdire de Canon Français, heinSignaler Répondre