Vénissieux : la mairie porte plainte après l’utilisation de documents confidentiels dans un recours électoral

Nouveau rebondissement dans le contentieux entourant les élections municipales de Vénissieux.
Dans un communiqué, la municipalité insoumise dirigée par Idir Boumertit indique avoir constaté l’utilisation de documents administratifs municipaux comportant des données personnelles dans le cadre du recours déposé contre le scrutin des 15 et 22 mars derniers.
Selon la Ville, ces documents ont été produits dans la procédure engagée par Serge Truscello et plusieurs co-requérants communistes agissant en qualité d’électeurs afin de contester le résultat des élections municipales.
La municipalité affirme que les pièces versées au dossier contiennent des données personnelles concernant des administrés, des élus ainsi que des agents municipaux.
La Ville estime que la détention et la diffusion de ces documents soulèvent de "graves interrogations" sur les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et transmis.
Elle annonce avoir déposé plainte contre X à deux reprises pour des faits susceptibles de relever de la violation du secret professionnel et du recel.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés a également été saisie à chaque étape de la procédure.
Deux enquêtes internes
Parallèlement, deux enquêtes administratives internes ont été conduites afin de déterminer l’origine de la diffusion des documents auprès de ces proches de l'ancienne maire Michèle Picard. Selon les conclusions avancées par la municipalité, l’administration communale ne serait pas à l’origine de la transmission extérieure des pièces concernées ni des données personnelles qu’elles contiennent.
La Ville indique que les résultats complets de ces investigations seront transmis à la justice.
La mairie affirme avoir demandé à Serge Truscello de restituer les exemplaires physiques des documents concernés et d’attester de la suppression des copies numériques qui seraient en sa possession.
Elle précise également que d’autres investigations internes pourront être menées si nécessaire afin de vérifier qu’aucun autre document administratif n’a été extrait ou diffusé illégalement.
ils agissent comme LFI alors il ne faut pas se plaindre.Signaler Répondre
ah Vénissieux et sont LFI et sa gestion en diagonal là ou la république n'existe pas.Signaler Répondre
exemple mal choisi : Delogu, le couteau le moins affuté du tiroir, Simplet chez les stroumphs (pardon M. Peyo),l'homme qui sort un drapeau palestinien à l'assemblée (la liste est longue) 🤣🤣Signaler Répondre
On reconnait bien les coco tricheurs furieux d avoir perdu les elections ! Faut les comprendre : la Michele n a plus un sou ! Et Renaud trust n en veut plus !Signaler Répondre
les documents "évaporés" vont ils faire l objet d un papier objectif dans le canard enchainé?c est tout ce qui compte!Signaler Répondre
LFI peut tout se permettre, les juges les soutiennent. Il y a même un juge LFI dans la municipalité de Lyon...Signaler Répondre
à Ha ha ha , pouvez-vous nous citer qu'un seul exemple de ce que vous avancez, bien sûr vous n'en avez aucun, le nouveau Maire de Vénissieux fait entièrement confiance en la justice et souhaite être transparent envers ses administrés, je peux comprendre que cela vous dérange de voir que ce Maire est républicain et transparent car vous n'aviez pas l'habitude avec ses prédécesseurs, et maintenant que la justice fasse son travail, vive la France et vive la république.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
La meilleure défense c'est l'attaque.
Les terroristes ce sont des résistants.
Je n'aime pas LFI, mais il y a des limites à la stupidité.Signaler Répondre
Donc, selon toi, le maire LFI de Vénissieux est responsable des exactions des autres LFI ? Il y a participé ? Non !
Avec ton raisonnement, vu le nombre de bons Français délinquants et criminels, je dois donc être considéré comme un délinquant ou un criminel ?
Comme pour le RN, avec des opposants d'une telle stupidité, ces partis sont attaqués sur des c...s, alors qu'il y a tant à leur reprocher sur beaucoup de points. On fait la chasse aux "petits phrases", mais on ignore les énormités des programmes. On est vraiment dans un monde de gros bœufs !
C’est acceptable que quand LFI vole et diffuse des documents volés. je mets des liens estampillés gauche droite pour eviter qu’on m’accuse de fascisme 😁Signaler Répondre
https://www.franceinfo.fr/societe/justice/on-vous-explique-pourquoi-le-depute-insoumis-sebastien-delogu-comparait-mardi-pour-avoir-diffuse-des-documents-prives-voles_8049062.html
https://www.lecanardenchaine.fr/police-justice/50879-des-documents-voles-decouverts-par-la-police-chez-le-depute-sebastien-delogu
https://www.lejdd.fr/politique/lfi-sebastien-delogu-juge-pour-recel-de-vol-et-divulgation-dinformations-privees-175830