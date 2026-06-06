Minguettes : interpellé avec un sac de sport rempli de cocaïne et de cannabis

Nouvelle saisie de stupéfiants aux Minguettes.

Un jeune homme de 23 ans a été interpellé ce jeudi 4 juin à Vénissieux, alors qu’il transportait un important stock de drogue dans un sac de sport.

L’arrestation s’est déroulée le soir dans les parties communes d’un immeuble lors d’une opération menée conjointement par les CRS et la BST.

Au moment du contrôle, les policiers ont découvert dans le sac du suspect 130 grammes de cocaïne ainsi que 400 grammes de cannabis, mêlant herbe et résine.

Le suspect a été placé en garde à vue afin de déterminer son rôle exact et l’origine de la marchandise.