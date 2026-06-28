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À Vénissieux, ce point de deal ne se cache plus : un immense tag apparaît au sommet d'une tour

À Vénissieux, ce point de deal ne se cache plus : un immense tag apparaît au sommet d'une tour

Une publicité qui ne passe pas inaperçue.

Depuis plusieurs années, le boulevard Lénine, à Vénissieux, est considéré comme l'un des points névralgiques du trafic de stupéfiants sur la commune et plus largement sur la métropole de Lyon. Une nouvelle démonstration de l'emprise des réseaux de deal est apparue ces derniers jours.

Porté à notre connaissance ce week-end, un immense tag a été réalisé sur la façade d'une tour située au 25 boulevard Lénine. Visible au-dessus du 14e étage, l'inscription indique : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7."

Au-delà du message, c'est la prouesse technique qui interpelle. Réaliser un graffiti à une telle hauteur témoigne d'une préparation importante. Cette mise en scène illustre également la volonté des réseaux de trafic de stupéfiants de promouvoir ouvertement leur activité, sans chercher à la dissimuler.

À proximité immédiate du tag, une caméra de surveillance semble également avoir été installée.

Une fiche Google avec horaires et avis clients

L'opération marketing ne s'arrête pas au graffiti. "Chez Sully" dispose aussi d'un référencement sur Google, à la manière d'un commerce traditionnel.

La fiche indique notamment les horaires d'ouverture ainsi qu'une description qui laisse peu de place au doute sur l'activité du lieu : "Club social cannabique à Vénissieux."

Plusieurs avis, dont l'un remonte à plus de deux mois, renforcent encore cette idée. On peut notamment y lire : "Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés c la moula", "foncer tout droit" ou encore "C'est la frappe". Pour l'heure, ce "commerce" affiche même une note moyenne de 5 étoiles sur 5.

D'après nos informations, ce point de deal est bien connu des autorités. Une source sécuritaire nous précise que l'effacement du tag va être demandé au propriétaire de l'immeuble, conformément aux procédures habituellement mises en œuvre face à ce type d'inscriptions.

Tags :

trafic de stupéfiant

vénissieux

21 commentaires
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Solidarité 69 le 28/06/2026 à 10:26

La nouvelle France by LFI.
Ce ne sont pas des dealers, ce sont des résistants contre l'apartheid français.

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pasquoil le 28/06/2026 à 10:23

Bardella vite ❤️

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C'est moi le 28/06/2026 à 10:23
apolyon a écrit le 28/06/2026 à 09h01

ne vous y trompez pas ! cela fait partie d'un objectif de déstabilisation de la société française par les reseaux islamique avec l'aval et meme l'encouragement de LFI et EELV
a chaque fois on va un peu plus loin et les politiques ne reagissent pas
la prochaine etape sera l'ouverture d'un petit supermarché de deal

J'habite dans un quartier depuis toujours et je peu vous dire que la situation a commencé à se dégrader avec l'arrivée de Sarko qui a détruit le lien qu'on avais avec la police donc ca n'a rien à voir avec ce que vous dites.

A l'époque on se parlais, la police etait présente et rassurait la population, il a voulu karcherisé la racaille il a juste raser des effectifs de police entier qui avais l'habitude des quartiers...

Ensuite avec l'arrivée de Macron au pouvoir on a passer un cap tres rapidement, la cocaine a envahit tout les quartiers et quand avant le jeune se cachait pour vendre une barrette, aujourd'hui ils font des promotions en affichant les prix se ballade avec kalach en bandoulière et se font la guerre pour des contrôles de territoire.

Car la coke change tout, ca rapporte 10 fois plus que le cannabis et ils en prenne tous, donc ils ont plus peur de rien et plus de cerveau, nous sommes devenu la Colombie en 10ans et les flics ont peur, ils font pas le poid, ils peuvent occuper le terrain d'un seul quartier pendant 3 jours en monopolisant toute leur force..

Mais ca dure 3 jours et en attendant les autres quartiers s'en donnent à cœur joie.

Ps j'espère que mon commentaire passera la modération merci.

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ghu le 28/06/2026 à 10:20

Approuvé par LFI et toute la communauté Islamo gauchiste complètement défoncée

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Ironie le 28/06/2026 à 10:18

Ils ont remporté la ville aux dernières municipales pourquoi se cacheraient ils ?

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idée le 28/06/2026 à 10:16

on veut débaptiser la rue bugeaud et on fait rien pour le boulevard Lénine ! il a fait plus de morts je crois !!

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C'est moi le 28/06/2026 à 10:04
RN la solution a écrit le 28/06/2026 à 08h57

Oui oui le RN pourrait être la solution ! Certainement pas l’ islamogauchismeLFI

J'ai tellement hâte on va se marrer..

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Ex Précisions le 28/06/2026 à 09:56

Comment ont-ils fait ?
Des gars pendus à des cordes ?
Je suppose que personne n'a rien vu...

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Mdr ! le 28/06/2026 à 09:50
Autocat a écrit le 28/06/2026 à 09h14

"Prouesse technique", mais ces débiles n'ont pas pris la peine d'estimer la largeur des lettres. Résultat: "Sully", "Club" et "7j/7" tout ratatinés pour que ça rentre....

Le graffiti ne respecte pas la casse, on peut alterner script, cursif, majuscule, minuscule.. c'est libre. Et en fait bah.. pas si mal, et suspendu au toit.. peu de tagueurs confirmés le font.

Ca fait des mois sinon qu'il y en a un mortel à Villeurbanne St-Jean.. "la ruche", parcours fléché, avec des abeilles.. en fait c'est beau, coloré, sympa, La Coulure ne fait pas mieux.

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Catalan le 28/06/2026 à 09:41

Que fait l État ???? Uniquement dela poudre aux yeux .l autre jour aux infos , Matthieu Delormeau animateur télé , ancien drogué, a carrément déclaré aux infos,sur beaucoup d hommes politiques qui venaient chez lui , prenaient de la drogue au cours des soirées privées, alors que les mêmes déclaraient officiellement qui fallait absolument lutter contre les narcos,,,,,un témoignage qui en dit long sur la volonté politique

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Ben voyons le 28/06/2026 à 09:39

Hum, pourquoi ce serait aux propriétaires de l'immeuble de payer ??
Vive la double peine, ils supportent le point de deal et en plus doivent payer les dégradations....

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il arrivera un jour le 28/06/2026 à 09:29
lolotoooôooo a écrit le 28/06/2026 à 08h49

Et que fait l'Etat ?

RIEN

Et après , ces débiles de politiciens s'étonnent que le RN fasse de tels scores aux élections ......

ou les cartels seront plus puissants que l 'etat,si l on ne se ressaisit pas..cote prise de conscience , çà n en prend pas le chemin

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Autocat le 28/06/2026 à 09:14

"Prouesse technique", mais ces débiles n'ont pas pris la peine d'estimer la largeur des lettres. Résultat: "Sully", "Club" et "7j/7" tout ratatinés pour que ça rentre....

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Lolololo le 28/06/2026 à 09:13

Que voulez vous que fasse l’état quand vous voyez la part de gens dans la métropole prêt à voter extrême gauche quoiqu’il arrive. C’est foutu d’avance le pays entier bascule grâce aux ravis de la crèche depuis 45 ans

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Jacques20 le 28/06/2026 à 09:12

Les politiciens sont trop occupés à arler de l'histoire d'amour entre Bardella et une princesse, que vouez vous qu'ils fassent d'autre ?

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et oui bien sur le 28/06/2026 à 09:12

Dans beaucoup de villes c'est depuis des années le déni de réalité avec en plus une justice laxiste !

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lenine69 le 28/06/2026 à 09:02

boulevard Lenine. on est bien en pays communiste. les gens simples n ont pas encore compris que cette idéologie mortifere jouait contre eux. Le communisme comme le socialisme à besoin de pauvres pour survivre.

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apolyon le 28/06/2026 à 09:01

ne vous y trompez pas ! cela fait partie d'un objectif de déstabilisation de la société française par les reseaux islamique avec l'aval et meme l'encouragement de LFI et EELV
a chaque fois on va un peu plus loin et les politiques ne reagissent pas
la prochaine etape sera l'ouverture d'un petit supermarché de deal

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RN la solution le 28/06/2026 à 08:57

Oui oui le RN pourrait être la solution ! Certainement pas l’ islamogauchismeLFI

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Vélotaf le 28/06/2026 à 08:54

A quand des tags pour promouvoir les modes doux ???

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lolotoooôooo le 28/06/2026 à 08:49

Et que fait l'Etat ?

RIEN

Et après , ces débiles de politiciens s'étonnent que le RN fasse de tels scores aux élections ......

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