À Vénissieux, ce point de deal ne se cache plus : un immense tag apparaît au sommet d'une tour

Depuis plusieurs années, le boulevard Lénine, à Vénissieux, est considéré comme l'un des points névralgiques du trafic de stupéfiants sur la commune et plus largement sur la métropole de Lyon. Une nouvelle démonstration de l'emprise des réseaux de deal est apparue ces derniers jours.
Porté à notre connaissance ce week-end, un immense tag a été réalisé sur la façade d'une tour située au 25 boulevard Lénine. Visible au-dessus du 14e étage, l'inscription indique : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7."
Au-delà du message, c'est la prouesse technique qui interpelle. Réaliser un graffiti à une telle hauteur témoigne d'une préparation importante. Cette mise en scène illustre également la volonté des réseaux de trafic de stupéfiants de promouvoir ouvertement leur activité, sans chercher à la dissimuler.
À proximité immédiate du tag, une caméra de surveillance semble également avoir été installée.
Une fiche Google avec horaires et avis clients
L'opération marketing ne s'arrête pas au graffiti. "Chez Sully" dispose aussi d'un référencement sur Google, à la manière d'un commerce traditionnel.
La fiche indique notamment les horaires d'ouverture ainsi qu'une description qui laisse peu de place au doute sur l'activité du lieu : "Club social cannabique à Vénissieux."
Plusieurs avis, dont l'un remonte à plus de deux mois, renforcent encore cette idée. On peut notamment y lire : "Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés c la moula", "foncer tout droit" ou encore "C'est la frappe". Pour l'heure, ce "commerce" affiche même une note moyenne de 5 étoiles sur 5.
D'après nos informations, ce point de deal est bien connu des autorités. Une source sécuritaire nous précise que l'effacement du tag va être demandé au propriétaire de l'immeuble, conformément aux procédures habituellement mises en œuvre face à ce type d'inscriptions.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Ce ne sont pas des dealers, ce sont des résistants contre l'apartheid français.
Bardella vite ❤️Signaler Répondre
J'habite dans un quartier depuis toujours et je peu vous dire que la situation a commencé à se dégrader avec l'arrivée de Sarko qui a détruit le lien qu'on avais avec la police donc ca n'a rien à voir avec ce que vous dites.Signaler Répondre
A l'époque on se parlais, la police etait présente et rassurait la population, il a voulu karcherisé la racaille il a juste raser des effectifs de police entier qui avais l'habitude des quartiers...
Ensuite avec l'arrivée de Macron au pouvoir on a passer un cap tres rapidement, la cocaine a envahit tout les quartiers et quand avant le jeune se cachait pour vendre une barrette, aujourd'hui ils font des promotions en affichant les prix se ballade avec kalach en bandoulière et se font la guerre pour des contrôles de territoire.
Car la coke change tout, ca rapporte 10 fois plus que le cannabis et ils en prenne tous, donc ils ont plus peur de rien et plus de cerveau, nous sommes devenu la Colombie en 10ans et les flics ont peur, ils font pas le poid, ils peuvent occuper le terrain d'un seul quartier pendant 3 jours en monopolisant toute leur force..
Mais ca dure 3 jours et en attendant les autres quartiers s'en donnent à cœur joie.
Ps j'espère que mon commentaire passera la modération merci.
Approuvé par LFI et toute la communauté Islamo gauchiste complètement défoncéeSignaler Répondre
Ils ont remporté la ville aux dernières municipales pourquoi se cacheraient ils ?Signaler Répondre
on veut débaptiser la rue bugeaud et on fait rien pour le boulevard Lénine ! il a fait plus de morts je crois !!Signaler Répondre
J'ai tellement hâte on va se marrer..Signaler Répondre
Comment ont-ils fait ?Signaler Répondre
Des gars pendus à des cordes ?
Je suppose que personne n'a rien vu...
Le graffiti ne respecte pas la casse, on peut alterner script, cursif, majuscule, minuscule.. c'est libre. Et en fait bah.. pas si mal, et suspendu au toit.. peu de tagueurs confirmés le font.Signaler Répondre
Ca fait des mois sinon qu'il y en a un mortel à Villeurbanne St-Jean.. "la ruche", parcours fléché, avec des abeilles.. en fait c'est beau, coloré, sympa, La Coulure ne fait pas mieux.
Que fait l État ???? Uniquement dela poudre aux yeux .l autre jour aux infos , Matthieu Delormeau animateur télé , ancien drogué, a carrément déclaré aux infos,sur beaucoup d hommes politiques qui venaient chez lui , prenaient de la drogue au cours des soirées privées, alors que les mêmes déclaraient officiellement qui fallait absolument lutter contre les narcos,,,,,un témoignage qui en dit long sur la volonté politiqueSignaler Répondre
Hum, pourquoi ce serait aux propriétaires de l'immeuble de payer ??Signaler Répondre
Vive la double peine, ils supportent le point de deal et en plus doivent payer les dégradations....
ou les cartels seront plus puissants que l 'etat,si l on ne se ressaisit pas..cote prise de conscience , çà n en prend pas le cheminSignaler Répondre
"Prouesse technique", mais ces débiles n'ont pas pris la peine d'estimer la largeur des lettres. Résultat: "Sully", "Club" et "7j/7" tout ratatinés pour que ça rentre....Signaler Répondre
Que voulez vous que fasse l’état quand vous voyez la part de gens dans la métropole prêt à voter extrême gauche quoiqu’il arrive. C’est foutu d’avance le pays entier bascule grâce aux ravis de la crèche depuis 45 ansSignaler Répondre
Les politiciens sont trop occupés à arler de l'histoire d'amour entre Bardella et une princesse, que vouez vous qu'ils fassent d'autre ?Signaler Répondre
Dans beaucoup de villes c'est depuis des années le déni de réalité avec en plus une justice laxiste !Signaler Répondre
boulevard Lenine. on est bien en pays communiste. les gens simples n ont pas encore compris que cette idéologie mortifere jouait contre eux. Le communisme comme le socialisme à besoin de pauvres pour survivre.Signaler Répondre
ne vous y trompez pas ! cela fait partie d'un objectif de déstabilisation de la société française par les reseaux islamique avec l'aval et meme l'encouragement de LFI et EELVSignaler Répondre
a chaque fois on va un peu plus loin et les politiques ne reagissent pas
la prochaine etape sera l'ouverture d'un petit supermarché de deal
Oui oui le RN pourrait être la solution ! Certainement pas l’ islamogauchismeLFISignaler Répondre
A quand des tags pour promouvoir les modes doux ???Signaler Répondre
Et que fait l'Etat ?Signaler Répondre
RIEN
Et après , ces débiles de politiciens s'étonnent que le RN fasse de tels scores aux élections ......