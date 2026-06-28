À Vénissieux, ce point de deal ne se cache plus : un immense tag apparaît au sommet d'une tour

Depuis plusieurs années, le boulevard Lénine, à Vénissieux, est considéré comme l'un des points névralgiques du trafic de stupéfiants sur la commune et plus largement sur la métropole de Lyon. Une nouvelle démonstration de l'emprise des réseaux de deal est apparue ces derniers jours.

Porté à notre connaissance ce week-end, un immense tag a été réalisé sur la façade d'une tour située au 25 boulevard Lénine. Visible au-dessus du 14e étage, l'inscription indique : "Chez Sully Social Club 10h/00h. 7j/7."

Au-delà du message, c'est la prouesse technique qui interpelle. Réaliser un graffiti à une telle hauteur témoigne d'une préparation importante. Cette mise en scène illustre également la volonté des réseaux de trafic de stupéfiants de promouvoir ouvertement leur activité, sans chercher à la dissimuler.

À proximité immédiate du tag, une caméra de surveillance semble également avoir été installée.

Une fiche Google avec horaires et avis clients

L'opération marketing ne s'arrête pas au graffiti. "Chez Sully" dispose aussi d'un référencement sur Google, à la manière d'un commerce traditionnel.

La fiche indique notamment les horaires d'ouverture ainsi qu'une description qui laisse peu de place au doute sur l'activité du lieu : "Club social cannabique à Vénissieux."

Plusieurs avis, dont l'un remonte à plus de deux mois, renforcent encore cette idée. On peut notamment y lire : "Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés c la moula", "foncer tout droit" ou encore "C'est la frappe". Pour l'heure, ce "commerce" affiche même une note moyenne de 5 étoiles sur 5.

D'après nos informations, ce point de deal est bien connu des autorités. Une source sécuritaire nous précise que l'effacement du tag va être demandé au propriétaire de l'immeuble, conformément aux procédures habituellement mises en œuvre face à ce type d'inscriptions.